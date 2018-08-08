مصر والأردن يناقشان تعزيز التعاون في مجال البترول والغاز

نسمة بيومى، وعمرسالماستقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بمطار القاهرة المهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية فى مستهل زيارة للقاهرة يتم خلالها بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك دعم التعاون المثمر بين البلدين فى مجال البترول والغاز.وعلى هام

نسمة بيومى، وعمرسالم

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بمطار القاهرة المهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية فى مستهل زيارة للقاهرة يتم خلالها بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك دعم التعاون المثمر بين البلدين فى مجال البترول والغاز.

وعلى هامش زيارة الوزيرة لمصر، قامت بزيارة لشركات جاسكو وبتروجت وانبى باعتبارهم من الأذرع الرئيسية لقطاع البترول فى تنفيذ المشروعات البترولية، حيث استمعت لعرض تقديمى حول إمكانيات الشركات المصرية وأحدث التقنيات والتطبيقات التى تستخدمها فى مجال البترول والغاز الطبيعى.

ومن جانبه، قدم المهندس فؤاد رشاد رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية المصرية عرضاً توضيحياً حول تقدم الأعمال بمشروعات الغاز الطبيعى بالأردن وأوجه التعاون مع شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ هذه المشروعات.

