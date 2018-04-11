مصر والأردن توقعان اتفاقا لإنشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري

المال خاص وقعت مصر والأردن، اتفاقا لانشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين البلدين، خلال اجتماعات الصناديق العربية في البحر الميت بالأردن.ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الاردنية، ب

المال خاص

وقعت مصر والأردن، اتفاقا لانشاء مجلس تنسيقي للتعاون الاستثماري بين البلدين، خلال اجتماعات الصناديق العربية في البحر الميت بالأردن.

ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهند شحادة، وزير الدولة الأردني لشؤون الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار الاردنية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر ووزارة الاستثمار بالمملكة الأردنية، وسعياً لإنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتعزيز الاستثمارات الثنائية وتبادل المعلومات ذات الصلة حول المستثمرين المعنيين والمبادرات الاستثمارية، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للبلدين.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المجلس سيكون تجمعا اقتصاديا يضم مجموعة من المستثمرين ومجتمع الأعمال في مصر والأردن، بهدف تعزيز العلاقات في مجالات الاستثمار المختلفة، وسيتم اختيارهم من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، وهيئة الاستثمار الأردنية، مشيرة إلى أن الاتفاق نص على تبادل المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وتحسين المناخ الاستثماري، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، مع تحديد القطاعات الواعدة، وعقد لقاءات قطاعية بهدف زيادة الاستثمارات البينية في هذه القطاعات.

من جانبه، أوضح مهند شحادة، أن البلدين سيقومان بإنشاء مجموعة عمل مشتركة من الجانبين، بحيث تقوم بإعداد خطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري بين الجانبين والعمل على تفعيلها، وذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مجال الاستثمار والأعمال، على أن تعقد مجموعة العمل اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردني، حيث تم مناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك لموقف كل من مصر والأردن أمام مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، وتبادل الخبرات بين البلدين.

ومثلت الدكتورة سحر نصر، مصر، في جلسة محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، خلال اجتماعات المؤسسات العربية.



وتقدمت الوزيرة في بداية كلمتها بالشكر للمصرف على دوره فى توفير فرص النجاح لتعزيز أواصر التعاون العربي الإفريقى المشترك، وفتح آفاق واسعة للعمل التنموي العربي في إفريقيا من أجل إقامة مشروعات وخلق فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه إدارة المصرف ومجلسه في نجاح المصرف خلال العام الماضي سواء على مستوى تحقيق أهدافه التنموية بعدد من دول القارة الإفريقية والحفاظ على وضع مالي سليم.