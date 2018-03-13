مصر والأردن تتفقان على إنشاء مجلس تنسيقي مشترك

المال ـ خاص: التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوزير التجارة والصناعة والتموين الارظني يعرب القضاة،، ونظيرها فى رئاسة اللجنة الوزارية المصرية الاردنية المشتركة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم. وبحث الجانبان، تحديد موعد لعقد لجنة المتابعة للجنة…

المال ـ خاص:

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوزير التجارة والصناعة والتموين الارظني يعرب القضاة،، ونظيرها فى رئاسة اللجنة الوزارية المصرية الاردنية المشتركة، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وبحث الجانبان، تحديد موعد لعقد لجنة المتابعة للجنة العليا المشتركة المصرية والاردنية برئاسة رئيسى وزراء بين البلدين، والمقرر عقدها فى عمان.

وأكدت الوزيرة، عمق العلاقات المصرية الأردنية المشتركة، والاستعداد الدائم من الحكومة المصرية لتنمية هذه العلاقات فى مختلف جوانب التعاون، فى إطار الروابط التاريخية التى تجمع بين البلدين الشقيقين وتطلعهما لبناء تعاون استراتيجى فى المستقبل.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي وخطط التنمية المستقبلية في مصر والأردن، من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة للبلدين.

واتفق الجانبان على انشاء مجلس تنسيقى مصرى اردنى يضم مجموعة من المستثمرين فى كافة المجالات مثل الصناعة والزراعة والخدمات، وعقد منتدى للاستثمار فى الاردن تنفيذا لتوصيات الدورة السابقة للجنة العليا بين البلدين بحيث يضم المنتدى رجال اعمال ومستثمرين من مصر والاردن لعرض فرص الاستثمار بين البلدين.