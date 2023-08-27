مصر وإيطاليا يناقشان أزمة النيجر والوضع في ليبيا

قال المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد من نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر وإيطاليا حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وتناول الوزيران سبل دفع العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وصولا إلى التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، فضلا عن تناول الأوضاع والتحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط.

وأضاف السفير أبو زيد أن وزير الخارجية الإيطالي استمع إلى تقييم سامح شكري للتطورات الخاصة بالأزمة في النيجر، وسبل حلها بالطرق الدبلوماسية بشكل يحفظ أمن واستقرار النيجر والإقليم، كما تطرق الاتصال إلى الوضع في ليبيا حيث حرص وزير الخارجية على إطلاع نظيره الإيطالي على رؤية مصر بشأن تطورات الوضع السياسي والأمني، وسبل دعم المسارات والحلول الليبية التي تكفل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب فرصة.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور عن قرب خلال المرحلة القادمة، وعقد لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر المقبل.