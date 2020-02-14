مصر وإيطاليا تشهدان توقيع عقد المقاول العام لأكبر مشروع تكرير بالصعيد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، بحضور جيامباولو كانتيني سفير دولة إيطاليا، توقيع عقد المقاول العام لإنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط، والذي يعد اكبر مشروع لتكرير البترول يتم تنفيذه في صعيد مصر.

باستثمارات 2.5 مليار دولار.. و2.8 مليون طن سولار سنويًا

وقع العقد المهندس محمد بدرالدين رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك)، التابع لها المشروع، ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الإيطالية، المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبي و المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت.

وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع 2.5 مليار دولار.

جدير بالذكر أن هذا المشروع سوف يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة عن طريق استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتكرير البترول.

وسيقوم المشروع باستخدام تقنية التكسير الهيدروجيني للمازوت كمنتج منخفض القيمة، وتحويله إلي منتجات بترولية عالية القيمة وبصفة أساسية السولار بالمواصفات الأوروبية بطاقة إنتاجية تبلغ 2.8 مليون طن سنوياً.

وسينتج المشروع البوتاجاز والنافتا المستخدمة في انتاج البنزين عالي الأوكتين، مما سيؤدي إلى تغطية احتياجات صعيد مصر من المنتجات البترولية.

وسيكون لذلك الأمر أكبر الأثر في تقليص حجم الاستيراد لهذه المنتجات، والإسهام في توفير العملة الأجنبية، وسيؤدي المشروع إلى فتح آفاق جديدة للتنمية وخلق فرص عمل جديدة في منطقة الصعيد.