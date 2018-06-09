مصر وإثيوبيا: توافقنا على احترام حق التنمية دون مساس بحقوق الطرف الآخر

خلال استقبال السيسي رئيس وزراء إثيوبياالمال- خاصاستقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء السبت بمقر رئاسة الجمهورية، أبيى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذى ​يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس ا

خلال استقبال السيسي رئيس وزراء إثيوبيا



المال- خاص

استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي مساء السبت بمقر رئاسة الجمهورية، أبيى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذى ​يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة يومين.

وصرح السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الإثيوبي تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى.

كما تطرقت المباحثات إلى تطورات موقف سد النهضة، حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بين الدولتين قائمة على احترام حق كل منهما فى تحقيق التنمية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، وتوافر الإرادتين السياسية والشعبية للتوسع في آفاق العلاقات بين البلدين لتشمل كافة المجالات، لاسيما على الصعيدين السياسى والاقتصادي.

كما قدم الرئيس، عبد الفتاح السيسى التهنئة لرئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة توليه منصبه، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد.