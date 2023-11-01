مصر وأوغندا توقعان ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى

قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وهيلين أوودا وزيرة الدولة للثروة السمكية الأوغندية، بتوقيع ملحق الاتفاق الخامس لمشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى للمياه.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تمديد المشروع إلى مرحلته السادسة بناء على ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال المراحل السابقة، مشيرا لتاريخ التعاون الفني الثنائي الناجح بين البلدين والذي بدأ في عام 1999 مع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مكافحة الحشائش المائية بين مصر أوغندا، حيث لعب المشروع خلال السنوات الماضية دورا محوريا في تحسين سبل عيش المجتمعات المحلية، وتعزيز الظروف البيئية لبحيرات فيكتوريا وكيوجا وألبرت ومصب نهر كاجيرا.

كما تتضمن هذه الاتفاقية أيضا تنفيذ مرحلة جديدة من “إدارة الأعشاب المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت” والتي تعتمد على النتائج التي تم تحقيقها في المراحل السابقة من المشروع، مع استكشاف تقنيات جديدة للتحكم اليدوي في الحشائش المائية في بحيرتي كيوجا وألبرت واستخدام الحشائش المزالة في إنتاج الغاز الحيوى والأسمدة.

وأكد على التزام مصر الثابت بمواصلة دعم جمهورية أوغندا وشعبها في كافة القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الاوغندى الشقيق.

وقبل التوقيع، عقد الدكتور سويلم اجتماعاً مع هيلين تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون الفني الثنائي بين البلدين فى مجال المياه، خاصة في مجال مكافحة الأعشاب المائية.

وخلال اللقاء أشاد السادة الوزراء بالعلاقات الثنائية القوية بين مصر وأوغندا، كما تم استعراض المرحلة الجديدة للمشروع والتي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة وتشتمل على مكافحة الحشائش المائية في منطقة البحيرات الكبرى، حيث شدد الدكتور سويلم على أهمية بناء القدرات والتدريب في المرحلة الجديدة من المشروع، وخلال اللقاء تم استعراض المرحلة الجديدة لمشروع “إدارة الحشائش المائية في المواقع الضحلة في بحيرتي كيوغا وألبرت” الذي بدأ في عام 2018.