مصر وأوزبكستان تبحثان التعاون في الصحة والصناعات الدوائية والتبادل الأكاديمي

التقت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند مع “بخزود موساييف” وزير الصحة الأوزبكي، لبحث أوجه تعزيز التعاون الثنائي المستقبلي في مجال الصحة والصناعات الدوائية بين مصر وأوزباكستان.

دعوة المستثمرين الأوزبك

واستعرضت السفيرة المصرية أهم مستجدات التعاون مع أوزبكستان في مجال الصحة والصناعات الدوائية، مشيرة إلى نجاح بعض شركات الأدوية المصرية فى دخول السوق الأوزبكي وتسجيل منتجاتها الدوائية، مؤكدة على أهمية البناء على هذا النجاح من خلال تعزيز التعاون فى مجال تصنيع الأدوية واللقاحات بالنظر إلى ما تتميز به الأدوية المصرية من فعالية وأسعار معقولة مقارنة بالأسواق العالمية، ودعوة المستثمرين الأوزبك فى هذا المجال للاستفادة من إمكانيات مدينة الدواء المصرية.

تناول اللقاء أيضاً سبل التعاون بين البلدين في مجال بناء قدرات الكوادر الطبية الأوزبكية وتعزيز التعاون بين الجامعات والأكاديميات العلمية المتخصصة المصرية والأوزبكية فى مجال الدراسات المتعلقة بالطب والصيدلة، بما فى ذلك تشجيع التبادل الطلابى والأكاديمى في مجالىّ الطب والصيدلة وتقديم منح للطلاب الأوزبك للدراسة فى مصر. كما أعرب الوزير الأوزبكي عن تطلع بلاده للمزيد من الدعم والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

يذكر أنَّ السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى أوزبكستان، شاركت في مراسم الاحتفال بتسليم شحنة من المساعدات الطبية تبلغ حوالي 5 أطنان، هدية إلى الشعب الأوزبكي.

وشارك أيضاً في تلك المراسم كل من “إركين موسباييف” مدير مركز بحوث الفيروسات والأمراض المعدية و”إسماتيلا فايزاللييف” مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأوزبكية و”سيف الدين زينالدين” مدير إدارة الفيروسات بوزارة الصحة الأوزبكية

وألقت السفيرة كلمة أشارت خلالها إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والأوزبكي، كما أكدت على أهمية التعاون القائم بين مصر وأوزبكستان لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين.

كما استعرضت تجربة مصر الناجحة في تطوير الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، مشيرة إلى المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها مبادرة “100 مليون صحة” والحملات الناجحة فى مجال صحة المرأة وللقضاء على فيروس سي التى وفرت العلاج الناجع لعدد هائل من المصريين ونجحت في تقليص فيروس سي من المجتمع المصري بشكل سريع، الى جانب حملات رفع الوعي بالأمراض الخطيرة غير المعدية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري.