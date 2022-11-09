مصر وأوروجواي تبحثان التعاون الزراعي على هامش قمة المناخ COP27

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفرناندو ماتوس وزير الزراعة والثروة السمكية بدولة أوروجواي، تكثيف سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP27، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التعاون في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والاستزراع السمكي والأمصال واللقاحات، فضلا عن تبادل الخبرات والاستثمار في مجالات الانتاج الحيواني والنباتي بالأوروجواي، كذلك التعاون في مجال التأمين على الماشية.

وبحث الجانبان، إمكانية اعداد مذكرة التفاهم، تشمل كافة مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها، للبدء في تنفيذها، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية بكلا البلدين.

وأبدى وزير زراعة أوروجواي، خلال اللقاء الذي عقد بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، استعداده لدعم المبادرة المصرية بالمجال الزراعيFAST والتي سيتم إطلاقها في يوم الزراعة والتكيف والمقرر انعقاده السبت المقبل، على هامش مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، كما تطرق الحديث حول آلية التمويل المقترحة للمبادرة، كذلك تم الإشادة بجهود الدولة في قطاع الزراعة بهدف تحقيق الأمن الغذائي.