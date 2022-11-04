مصر وألمانيا توقعان إعلانين للنوايا للتعاون فى مجالات الغاز المسال والهيدروجين الأخضر

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في التوقيع على إعلاني النوايا المشتركين بين مصر وألمانيا للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي .

كما شارك أيضا في التوقيع علي إعلاني النوايا من الجانب المصري كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومن الجانب الألماني عبر الفيديو كونفرانس الدكتور روبرت هابيك الوزير الاتحادي للاقتصاد وحماية المناخ ، ويوخين فلاسبارت وكيل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية ، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا و السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة .

وأوضح المهندس طارق الملا أن توقيع إعلان النوايا المشترك بشأن الغاز الطبيعى المسال يهدف إلى دعم التعاون علي صعيد القطاع الحكومى والقطاع الخاص بين الدولتين فى مجال تجارة الطاقة بالتوازى مع تحقيق التزامات اتفاقية باريس للمناخ ، مشيرا إلى أهمية إعلان النوايا الموقع مع ألمانيا في مجال الهيدروجين للاستفادة من خبراتها والتكنولوجيا المتطورة .

كما أكد أهمية الاتفاقات في دعم العلاقات الثنائية والتعاون مع القطاع الخاص فى مجال الغاز الطبيعى والهيدروجين و أنها تعكس توافق الدولتين لتحقيق الهدف المشترك لخلق بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة .

وأضاف “الملا” أن هذا التوقيع يأتي قبل ساعات قليلة من افتتاح قمة المناخ “COP27” فى شرم الشيخ والتي تشهد لأول مرة إدراج يوم لخفض الكربون كجزء من الموضوعات الأساسية للمؤتمر لإلقاء الضوء على الجهود و قصص النجاح المحلية و الإقليمية والعالمية فى خفض الكربون فى قطاع البترول والغاز .

وتابع “الملا” إن يوم خفض الكربون المقرر عقده 11 نوفمبر الجاري سيكون فرصة للمناقشة والتنسيق حول سبل التمويل والتكنولوجيات لتوفير موارد الغاز بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة وبأقل التأثيرات على المناخ.

ويشمل إعلان النوايا الأول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الشئون الاقتصادية والعمل المناخى الألمانية التعاون في مجال الغاز الطبيعى المسال والترويج لذلك على المستويين الحكومى والقطاع الخاص .

ويتشارك الجانبان في تعزيز التعاون في مجال تجارة الطاقة وخاصة مجال الغاز الطبيعي المسال بوصفه خيارا انتقاليا ملائما في مرحلة التحول الطاقي من خلال تسهيل التعاون والاتفاقيات مع القطاع الخاص في هذا المجال ، وإقامة أطر للحوار على المستويين الثنائى والثلاثى لتسهيل تجارة الطاقة وتحقيق المزيد من الشراكة وتطوير بنية تحتية وتسهيلات لنقل الغاز الطبيعي المسال وتحسين مجالات الحوار والتعاون على المستوى الحكومى وعلي صعيد القطاع الخاص .

ويتضمن التعاون التشجيع على ضخ الاستثمارات وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع مشتركة تتعلق بالغاز الطبيعى المسال مع إمكانية دعم الحوار بهدف إطلاق مبادرات للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال و تشكيل فرق عمل مشتركة وعقد اجتماعات وورش عمل .

ويشمل إعلان النوايا الثاني الموقع بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والتعاون الدولى من الجانب المصرى ومن الجانب الألماني وزارتي الشئون الاقتصادية والعمل المناخى، والتعاون الاقتصادى والتنمية التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر تأكيدا على الهدف المشترك لتكوين بيئة مناسبة للتنمية الاقتصادية والبيئية المستدامة لكلا البلدين وتعميق التعاون المشترك نحو تنفيذ أهداف اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية جلاسكو للمناخ .

ويستهدف التعاون المساهمة في فتح آفاق المنفعة المشتركة بالتوازى مع جهود حماية البيئة والمناخ من خلال إنتاج ومعالجة واستخدام ونقل الهيدروجين الأخضر ، وتعزيز وتعميق التعاون بين الجانبين للترويج للتنمية المستدامة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى مع الوضع في الاعتبار اتفاقيات باريس وجلاسكو للمناخ بالاستفادة من خبرات الدولتين في هذا المجال وتنفيذ المشروعات التجارية المشتركة ومشاركة المؤسسات البحثية في تنفيذ الأنشطة المتفق عليها واستخدام التكنولوجيات الألمانية الحديثة في المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر ودعم ضخ الاستثمارات المشتركة ، مع إمكانية استيراد الجانب الألمانى للهيدروجين المنتج من هذه المشروعات .

كما يستهدف الجانبان تعزيز الحوار حول السياسات التنظيمية والتمويل اللازم لدعم قطاع الهيدروجين الأخضر و تشكيل مجموعات للابتكار تختص بها المؤسسات البحثيةو شركات البلدين .