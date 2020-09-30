«مصر هولندا» للاستثمار السياحى تقتنص 17 فداناً فى أسوان الجديدة

اقتنصت شركة مصر هولندا للاستثمار العقارى والسياحى المالكة لفندق سيتى ماكس العالمى بأسوان، قطعة أرض مساحتها 17 فدانا لإنشاء فندق بمدينة أسوان الجديدة، فى إطار توسعاتها بالمدينة.

وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت أرضا بمساحة 17 فدانا للنشاط السياحى بالمدينة، وتقدمت شركة مصر هولندا للمنافسة على الأرض، ونجحت فى اقتناصها فى ظل عدم تقدم أى عروض منافسة.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن «مصر هولندا» من أبرز الشركات المهتمة بالاستثمار فى مدينة أسوان الجديدة، بعدما حصلت فى السابق على قطع بمساحات 20 فداناً، لإقامة مشروعات فندقية وترفيهية وسياحية، مشيرا إلى أنها انتهت مؤخراً من تأسيس نشاط ترفيهى «أكوا بارك» بمدينة أسوان الجديدة، كما تسير فى إجراءات التشطيب النهائى تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى من فندق «سيتى ماكس» والتى تضم 45 غرفة.

وتابع: «الشركة مستمرة فى التوسع وتخطط خلال المرحلة المقبلة لاستكمال إنشاءات الفندق والتى ستصل طاقته الإجمالية إلى 200 غرفة».

يذكر أن «مصر هولندا» تأسست فى 2006 برأسمال مصرى وهولندى، ويعد مشروع أسوان بلازا أول مشروعاتها العقارية، والذى يقع على مساحة 2500 متر، ويضم وحدات فندقية وسكنية، كما أنها تملك فندق سيتى ماكس بداخل محافظة أسوان ويقع مباشرة على النيل، وتم افتتاحه خلال عام 2017 بطاقة 80 غرفة.

وأشار «رشاد» إلى قرب عقد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجلسة مفاضلة بين أكثر من شركة تقدمت لاقتناص قطعة أرض مساحتها 4400 متر مخصصة للنشاط الطبى، ومن ضمن المتقدمين أيضاً شركة مصر هولندا للاستثمار، بجانب مستشفى الهلال الخاص بأسوان، لافتاً إلى أن جلسة المفاضلة تؤكد على الاهتمام الاستثمارى بالفرص العمرانية والخدمية المتاحة فى أسوان الجديدة.

ويكمل: «سيتم عقد جلسات مفاضلة لحسم مصير قطعتى أرض مساحتيهما 5 و6 آلاف متر مخصصة للنشاط التجارى والإدارى، بعدما تقدم أكثر من مستثمر وشركة بطلب الشراء».

و تقع مدينة أسوان الجديدة على مساحة 22389.73 فدان وتبعد عن مدينة أسوان بحوالى 12 كم، وتقع المدينة الجديدة على الضفة الغربية لنهر النيل.

وقال «رشاد» سابقاً لـ«المال» إن المدينة تستهدف استثمار 650 مليون جنيه بموازنة العام المالى 2020 / 2021 لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، فى حين بلغت قيمة الاستثمارات الإجمالية بالمدينة منذ بدء العمل بها وحتى نهاية النصف الأول من العام الجارى نحو 3 مليارات جنيه منها 1.3 مليار لقطاع المرافق، و1.1 مليار لقطاع الإسكان والباقى لقطاع الزراعة، وتستهدف استقطاب 850 ألف نسمة حتى عام 2032.

ولفت إلى أن المدينة خصصت فى السابق 10 أفدنة لشركة المقاولين العرب لإنشاء مشروع سكنى، و17 فدانا لإنشاء فرع لجامعة الأهرام الكندية، سيتم الشروع فى تنفيذها قريباً، و4.5 فدان لإنشاء مدرسة لصالح شركة الماسة التعليمية.

وأكد «رشاد» أنه يتم حاليا استكمال أعمال مشروع الممشى السياحى على النيل بطول 6 كيلو مترات ويتضمن بازارات سياحية وغيرها من الخدمات الترفيهية بخلاف مشروع الشريط النهرى على مساحة 1050 فدانا والذى سيضم عدة فيلات كاملة التشطيب بمساحة تقارب 470 مترا.