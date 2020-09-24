«مصر هلث كير» تستهدف50 ألف مشترك بنهاية العام

تخطط شركة «مصر هلث كير» لتوسعة قاعدة عملائها والمشتركين لتبلغ 50 ألف مشترك خلال العام الجارى، مقابل 22 ألفا نهاية عام 2019.

وكشف محمد مختار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن عدد مشتركيها قد بلغ 44 ألف مشترك حتى شهر سبتمبر الجارى، لافتا إلى أن هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى تحويل جزء من محفظة التأمين الطبى لدى شركة مصر للتأمين لكى تدار من خلال «مصر هلث كير» بنظام الطرف الثالث «TPA».

وأوضح أن شركته تعمل بنظام الطرف الثالث لصالح شركات التأمين وتقوم بإدارة الشبكة الطبية، والنفقات الطبية وتنظيم العلاقة بينها وبين مقدمى الخدمات مثل المستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة وغيرها بنظام أونلاين عبر تلقى شكاوى واستفسارات العملاء ومقترحاتهم، ومساعدة شركات التأمين فى القضاء على سوء الاستخدام من قبل بعض العملاء ، والتحكم فى الاستهلاك والنفقات والتكاليف بهدف تحسين نتائج التأمين الطبى مقابل أتعاب إدارة متفق عليها بين الطرفين.

وأشار إلى أن شركته تعمل وفقا لنظام إلكترونى حديث ومتطور يحتوى على قواعد طبية لمراقبة الحالات الطبية والغش وإساءة الاستخدام، ويتيح دخول أكثر من طرف عليه، مثل شركات التأمين ومقدمو الخدمات والعملاء والوسطاء، ويسمح بالاطلاع على الشبكة الطبية بكل تفاصيلها وحجم الاستهلاك والمصروفات، والموافقات الطبية و خدمة تحديد الأماكن «GPS» ليسهل على المشتركين الوصول إلى عناوين مقدمى الخدمات على مستوى الجمهورية.

ولفت إلى أنه يمكن للعميل الدخول على النظام الإلكترونى للشركة لمعرفة حجم استهلاكات المشتركين العاملين بشركته، والسعى إلى التحكم فى حجم الاستهلاك وترشيده بجانب إمكانية التواصل أونلاين مع إدارة المطالبات بـ«مصر هلث كير»، وكذلك إدارات الموافقات الطبية والحسابات والكول سنتر.

كما أن النظام يمكن مقدمى الخدمات من إنهاء الإجراءات والمعاملات مع شركته بطريقة إلكترونية لتوفير الوقت والجهد، ويوفر آلية لتلقى الشكاوى والمقترحات وكذلك ملء استمارات الطلبات أونلاين وتصوير فواتير الاسترداد وإرسالها عن طريق الموبايل أو أجهزة الحاسب الآلى.

ويبلغ رأس المال المدفوع والمصدر لشركة مصر هلث كير 12 مليون جنيه، المرخص به 20 مليونا وهو مايوازى 700 ألف دولار، ويضم هيكل المساهمين كلا من شركة «مصر للتأمين» بحصة %20 وشركة «مصر لتأمينات الحياة» %20 و«Global Benefit Group» الأمريكية «GBG» بنسبة %40 فيما تساهم «Global Capital Invetments» الإماراتية %20.