سيـــاســة

مصر: ندعم الملك عبد الله في الحفاظ على أمن المملكة ضد أي محالات للنيل منها

أكدت أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي.
المال - خاص 11:01 م, السبت, 3 أبريل 21 11:01 م, السبت, 3 أبريل 21

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أعربت مصر عن تضامنها الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها الممثلة في الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد أى محاولات للنيل منها.

وأكدت مصر في بيان للرئاسة على أن أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزء من الأمن القومي المصري والعربي.

وأضافت: “حفظ الله المملكة من كل سوء”.

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وأفادت وكالة الأنباء الأدنية بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أكد السبت، عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة، لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

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وقال اللواء الحنيطي إن التحقيقات مستمرة وسيتم الكشف عن نتائجها بكل شفافية ووضوح. وأكد أن كل الإجراءات التي اتخذت تمت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها، مثلما أكد أن لا أحد فوق القانون وأن أمن الأردن واستقراره يتقدم على أي اعتبار.

وأكد مصدر مطّلع أن الأمير حمزة بن الحسين ليس قيد الإقامة المنزلية ولا موقوفاً كما تتداول بعض وسائل الإعلام.

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بقلم المال - خاص

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