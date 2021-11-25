أسواق عربية

مصر من بينها.. السعودية تسمح بالدخول المباشر لمسافرين من خمس دول

يسري القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء 1 ـ 12ـ 2021
أيمن عزام 8:42 م, الخميس, 25 نوفمبر 21 8:42 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه تقرر السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من عدد من الدول هي جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند، دون الحاجة إلى قضاء 14 يومًا خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة.

وأضاف السؤول أن ذلك إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتا من بعض الدول إلى المملكة، والذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

اقرأ أيضا  المالية السعودية: المملكة تعد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن مزيد من هذه العمليات

وأوضح أن القرار جاء بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول.

ويسري القرار اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء 26 / 4 / 1443 هـ الموافق 1 / 12 / 2021م ، على أن يتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة (5) أيام بغض النظر عن حالة تحصينهم خارج المملكة، مع استمرار تطبيق الاستثناءات الصادرة بشأن بعض الفئات في هذا الخصوص.

اقرأ أيضا  ارتفاع الصادرات القطرية 96% إلى 30 مليار ريال على أساس سنوي في أكتوبر

وأكد المصدر على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

دبي تنشر الإطار العام لتأسيس الشركات ذات غرض الاستحواذ

أيمن عزام 8:10 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

تراجع 3 مؤشرات خليجية الخميس بفعل عمليات جني الأرباح

أيمن عزام 5:59 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

المالية السعودية: المملكة تعد 160 صفقة خصخصة وتنوي الإعلان عن مزيد من هذه العمليات

هاني جميعي 4:57 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

ارتفاع الصادرات القطرية 96% إلى 30 مليار ريال على أساس سنوي في أكتوبر

وائل كمال 4:42 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

«شباب الأعمال»: 32% زيادة في التبادل التجاري بين دول الكوميسا خلال الـ 9 شهور الماضية

معتز محمود 3:29 م, الخميس, 25 نوفمبر 21

الإمارات تؤكد امتثالها لقرارات أوبك المرتقبة.. والمنظمة تتوقع فائضا فى المعروض

أحمد فراج 10:47 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21