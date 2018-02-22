مصر مقررًا لاجتماعات الدورة 30 لمؤتمر الفاو بالخرطوم

الصاوي أحمد استقر المشاركون في اجتماعات الدورة الثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، والتي تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، على اختيار جمهورية مصر العربية مقررا للمؤتمر في دورته الحالية. ومن المقرر أن يلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنع

الصاوي أحمد

استقر المشاركون في اجتماعات الدورة الثلاثون للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، والتي تعقد حاليا بالعاصمة السودانية الخرطوم، على اختيار جمهورية مصر العربية مقررا للمؤتمر في دورته الحالية.

ومن المقرر أن يلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور عبد المنعم البنا، كلمة والتي يستعرض خلالها الخطوات التي اتخذتها مصر وما يجرى تنفيذه من اجل تحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة، فضلا عن الفرص التي تتيحها المشروعات الزراعية القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتُعقد اجتماعات المؤتمر الإقليمي للفاو هذا العام تحت شعار: “التنمية المستدامة للنظم الزراعية والغذائية في إفريقيا من أجل تحسين وسائل الإنتاج وخلق فرص عمل لائقة وجاذبة للشباب”، وذلك بمشاركة ما يزيد على 38 وزيرا للزراعة من دول قارة افريقيا، فضلا عن كبار الخبراء والمسئولين الاقليميين والدوليين في مجالي الزراعة والغذاء، للوقوف على آخر التحديات المتعلقة بالأغذية والزراعة؛ لتعزيز الترابط الإقليمي فيما يخص السياسات العالمية والقضايا السياسية.

وكان الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وصل امس الي العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الاقليمي للفاو، حيث استقبله، وزيرا الدولة بوزارتي الزراعة والثروة الحيوانية فى السودان، والقائم بأعمال السفير المصري بالخرطوم، السفير/كريم عصام الدين أمين وعدد من أعضاء السفارة.

ومن المرتقب أن يعقد البنا على هامش هذه الاجتماعات لقاءات مع عدد من المسئولين السودانيين من بينهم: وزير الزراعة والغابات ووزيرة الثروة الحيوانية ووالى ولاية نهر النيل بجمهورية السودان لبحث تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.