سيـــاســة

مصر: مصادقة إسرائيل على إنشاء 780 وحدة استيطانية انتهاك جديد للشرعية الدولية

في بيان للخارجية
المال - خاص 1:29 ص, الأثنين, 18 يناير 21 1:29 ص, الأثنين, 18 يناير 21

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أدانت وزارة الخارجية الأحد، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وفي بيان للخارجية أعاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

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وأعرب مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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بقلم المال - خاص

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