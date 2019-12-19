مصر مرشحة كأفضل وجهة ناشئة جذبا للسياح الأمريكيين في 2020

دعاء محمود وعبدالغفور أحمد

كشف استطلاع أعدته جمعية مشغلي الرحلات السياحية بالولايات المتحدة (USTOA) أن مصر تصدرت وجهات السياحة “الناشئة” التي يتوقع أن تستقبل أكبر عدد من السياح الأمريكيين في 2020.

وأوضح الاستطلاع الذي يتنبأ باتجاهات السفر للسياح الأمريكيين اعتمادا على آراء وبيانات منظمي الرحلات السياحية الأعضاء في الجمعية، أن مصر رفقة كرواتيا وكولومبيا ستكون بين أفضل الوجهات الناشئة لاستقبال السياح الأمريكيين في 2020.

وقالت الجمعية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن مصر تتصدر قائمة الوجهات الناشئة للسياح الأمريكيين في 2020، يليها في المركز الثاني سلوفينيا ثم تايلاند ثم فيتنام ثم المغرب ثم إثيوبيا في المركز الخامس.

ولم يتضمن تقرير الجمعية أي أرقام متوقعة لعدد السياح الأمريكيين الذين ترجح ذهابهم إلى مصر في العام القادم.

ولا تشكل الجنسية الأمريكية سوى جزءا ضئيلا من عدد السياح الزائرين لمصر سنويا، ووفقا لأحدث الإحصائيات الحكومية استقبلت مصر 131 ألف سائح في النصف الأول من عام 2018.

وكانت مصر قد استقبلت نحو 10 ملايين سائح خلال عام 2018 بالكامل وفقا لبيانات حكومية.

وقالت تيري ديل ، الرئيس والمدير التنفيذي لـ USTOA إن تصدر مصر للقائمة يقدم دليلا على قصة طفرة هذه الوجهة واستعادة شعبيتها مجددا، مشيرة إلى أن الطلب ازداد على مصر بعد عدة سنوات صعبة واجهها قطاع السياحة هناك.