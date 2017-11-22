مصر لنشر المعلومات تستهدف تحقيق 30 مليون جنيه أرباحا

المال – خاص: تستهدف مصر لنشر المعلومات «egid» تحقيق صافى أرباح بقيمة 30 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، مقارنة بحوالى 25 مليونا، خلال 2016، وبنسبة زيادة قدرها %20. أكد ماهر عشم، العضو المنتدب للشركة، أن الأداء تحسن بشكل كبير العام الحالى، مع تقديم بعض الخدمات الجديدة، والاستفادة

المال – خاص:

تستهدف مصر لنشر المعلومات «egid» تحقيق صافى أرباح بقيمة 30 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، مقارنة بحوالى 25 مليونا، خلال 2016، وبنسبة زيادة قدرها %20.

أكد ماهر عشم، العضو المنتدب للشركة، أن الأداء تحسن بشكل كبير العام الحالى، مع تقديم بعض الخدمات الجديدة، والاستفادة من مركز معلومات «داتا سنتر» بالسوق المصرية، بالإضافة إلى نشاط السوق والتداولات بعد تحرير سعر الصرف.

ولفت ماهر، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن “مصر لنشر المعلومات” طرحت منتجات معلوماتية جديدة، منها “non display data” الخاص بعملاء المحافظ المالية، وتم تصدير هذا البرنامج إلى دول الخارج.

من ناحية أخرى، قال إن الشركة تتفاوض حالياً على التعاقد لاستضافة مركز المعلومات الاحتياطى الخاص ببنكين حكوميين، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل فى هذا الإطار.

وأوضح أن عدد «الراكات» الحالية يبلغ 70 «راكا» موزعة بواقع 60 فى مبنى الشركة بالقاهرة الجديدة، و10 راكات فى مبنى القرية الذكية، لافتاً إلى أن هناك خطة للوصول بها إلى 190 «راكا» من خلال بناء مركز معلومات مالى إقليمى يربط أنظمة المدفوعات بالمنطقة.

جدير بالذكر أن «الراك» هو الحيز الذى يستضيف وسائل الاتصال والسيرفرات ووحدات الذاكرة التخزينية، وغيرها من الأدوات الخاصة باستضافة وتخزين واسترجاع البيانات بشكل لحظى وسريع.

وأشار إلى أن التكنولجيا المالية وتكنولوجيا «بلوك تشين» تهدد وجود أسواق المال التقليدية الحالية (البورصات)، وجار العمل على تطوير منتج جديد يخدم المعاملات النقدية بما يدعم التحول الكامل للشمول المالى.

وتكنولوجيا «بلوك تشين» Blockchain هى دفتر حاسبات تتم مراجعته عبر الأطراف المتعاملين به بصورة لا مركزية وبدون رسوم أو تكاليف اضافية على العميل بطريقة تضمن عدم وجود التلاعبات.

وتسعى الشركة إلى تعزيز وتحسين كل من تعدد ونوعية المعلومات، وتطوير مستوى تكنولوجيا نشر المعلومات المستخدمة من قبل اللاعبين المختلفين فى السوق، وذلك عبر لقاءات مستمرة مع شركات السمسرة ومسئولين بقطاع الخدمات المالية.