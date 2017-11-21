مصر للممتلكات تجدد تغطية العاملين فى المركزى

المال ـ خاص جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الطبى الجماعى على أسر العاملين بالبنك المركزى المصرى. قال محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين»، إن الحد الأقصى للتغطية لكل مشترك فى العقد حوالى 70 ألف جنيه، ويغطى الإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجرا

المال ـ خاص

جددت شركة «مصر للتأمين» عقد التأمين الطبى الجماعى على أسر العاملين بالبنك المركزى المصرى.

قال محمد مختار، رئيس قطاع تأمينات العلاج الطبى بـ«مصر للتأمين»، إن الحد الأقصى للتغطية لكل مشترك فى العقد حوالى 70 ألف جنيه، ويغطى الإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية وخدمة الكشف الطبى لدى نخبة من الأطباء فى شتى التخصصات بالعيادات الخارجية، وكذلك الخدمات التشخيصية من تحاليل الدم والباثولوجى والأشعات السينية والمقطعية والرنين والموجات الصوتية ثلاثية ورباعية الأبعاد بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة وصرف الأدوية.

وأضاف مختار أن العقد يغطى أيضا علاج الأسنان وتركيبات الأسنان وكذلك علاج البصريات والنظارات والعلاج الطبيعى بجانب علاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، لافتا إلى أنه تم توقيع العقد بحضور كل من الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للتأمين»، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى.

وأشار إلى أن شركته تعمل مع 9 شركات رعاية صحية بنظام الطرف الثالث TPA، وأبرزها شركات: «جلوب ميد» و«نكست كير» وكذلك «لايف» و«عناية» بجانب «المشرق»، وتقوم شركات الإدارة الطبية بإدارة النفقات الطبية والتعامل مع مقدمى الخدمات، مشيرا إلى أن شركته تسعى للتعاقد مع شركات رعاية صحية جديدة أيضا.

وتستهدف شركة «مصر للتأمين» تحقيق 600 مليون جنيه أقساطا بفرع العلاج الطبى خلال العام المالى 2018/2017 مقابل تحقيق 555 مليون جنيه أقساطا بنفس الفرع بنهاية يونيو الماضى.