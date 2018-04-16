مصر للممتلكات تجدد التأمين على طائرات فلاى إيجيبت

الشاذلى جمعةجددت شركة مصر للتأمين - ممتلكات -، وثيقة أسطول شركة الطيران الخاصة، فلاى إيجيبت، لتشمل 5 طائرات، بمبلغ تأمين 950 مليون دولار.وكشف عمرو مختار، مدير عام الطيران بمصر للتأمين، أن عملية التجديد شهدت منافسة حامية، رافضاً الكشف عن أسماء الشركات التى قدمت عروض أخرى، ولفت إلى أن التغطيات تشم

الشاذلى جمعة

جددت شركة مصر للتأمين – ممتلكات -، وثيقة أسطول شركة الطيران الخاصة، فلاى إيجيبت، لتشمل 5 طائرات، بمبلغ تأمين 950 مليون دولار.

وكشف عمرو مختار، مدير عام الطيران بمصر للتأمين، أن عملية التجديد شهدت منافسة حامية، رافضاً الكشف عن أسماء الشركات التى قدمت عروض أخرى، ولفت إلى أن التغطيات تشمل المسئوليات تجاه الركاب، وقطع الغيار، وجسم الطائرات ضد جميع الأخطار، كما تغطى أخطار الحروب، والاختطاف، وأى تلف لممتلكات الغير (الطرف الثالث)، الناتجة عن التشغيل، وأى حادث يكون المؤمن له مسئولا عنه قانونياً، إلى جانب تغطيات مسئوليات الحروب.

وأوضح أن مبلغ التأمين على أجسام الطائرات 200 مليون دولار، وخطر المسئوليات 750 مليون دولار، بإجمالى 950 مليون دولار.

وأشار إلى أن شركته ضاعفت أقساط فرع الطيران، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى، موضحاً أنها بلغت 250 مليون جنيه، مقابل 120 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام السابق، بسبب زيادة الإصدارات الجديدة، وإدخال «مصر للطيران» – أكبر عملاء الشركة فى هذا الفرع – 9 طائرات لأسطولها، خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن شركته سددت 32 مليون جنيه، تعويضات، خلال نفس الفترة، مقابل 147 مليون جنيه، فى العام المالى السابق، موضحا أن ارتفاع التعويضات المسددة خلال يوليو – ديسمبر من العام المالى الماضى كان ناتجاً عن صرف مطالبات نتيجة حادث طائرة «مصر للطيران» التى سقطت فوق البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة باريس المصرية، التى سقطت فى البحر المتوسط فى مايو 2016.

وكان مختار قال لـ«المال» فى وقت سابق أن شركته تستهدف تحقيق 385 مليون جنيه أقساطا، بفرع الطيران، خلال العام المالى الجارى، الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل، مقابل 230 مليون جنيه، بنهاية العام المالى الماضى.