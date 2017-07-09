«مصر للممتلكات» تجدد التأمين على «تريمف» للوحدات البحرية

المال ـ خاص جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على الوحدات البحرية لشركة «تريمف» بمبلغ 50 مليون دولار (حوالى 910 ملايين جنيه).وقال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـ«مصر للتأمين»، إن شركته أمنت على وحدتين تابعين لـ «تريمف» - هي إحدى الشرك

المال ـ خاص

جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على الوحدات البحرية لشركة «تريمف» بمبلغ 50 مليون دولار (حوالى 910 ملايين جنيه).

وقال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـ«مصر للتأمين»، إن شركته أمنت على وحدتين تابعين لـ «تريمف» – هي إحدى الشركات التابعة لـ«جهاز الصناعات والخدمات البحرية للقوات المسلحة».

و أضاف أن الوثيقة تغطى أخطار أجسام السفن، ومنها الحريق والانفجار والزلازل، أو ثورة البراكين أو الصواعق، إلى جانب السرقة بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة، والقرصنة، فضلا عن إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين، وأيضا خيانة الربان أو الضباط أو البحارة وعطل الماكينات والأجهزة الملاحية بجانب التصادم.

وأكد أن الوثيقة تغطى أخطار الحرب إذ يغطي هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالسفينة، نتيجة للحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد، والمنازعات الأهلية التي تنشأ عن ذلك، أو أي فعل معاد بواسطة أو ضد قوة معادية، والاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف والمنع، وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج، فضلا عن الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أي أسلحة حرب متفجرة، وأيضا أي إرهابي أو أي شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسي – المصادرة – أو نزع الملكية.

وبلغ صافى أقساط شركة «مصر للتأمين» فى فرع أجسام السفن، وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية عن نهاية يونيو الماضى، حوالى 104.4 مليون جنيه، مقابل 67.1 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما سددت الشركة صافى تعويضات 22.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016 مقابل 17.6 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.