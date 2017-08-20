مصر للممتلكات تؤمن على السفينة أحمد فاضل

المال – خاص:فازت شركة «مصر للتأمين» بوثيقة التأمين على السفينة «أحمد فاضل» بمبلغ تأمين 34 مليون دولار (640 مليون جنيه).وقال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة «مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أجسام السفن "مدة" وفقا لشروط 1/10/1983 وهى تشمل جسم

المال – خاص:

فازت شركة «مصر للتأمين» بوثيقة التأمين على السفينة «أحمد فاضل» بمبلغ تأمين 34 مليون دولار (640 مليون جنيه).

وقال نظمى حسين، مدير عام إعادة التأمين البحرى بـشركة «مصر للتأمين»، إن الوثيقة تغطى أجسام السفن “مدة” وفقا لشروط 1/10/1983 وهى تشمل جسم وبدن السفينة والماكينات، ضد حوادث التصادم والشحوط والحريق والانفجار والتلوث والغرق والمسئوليات وأندية الحماية والتعويض، وكذلك الزلازل أو ثورة البراكين، أو الصواعق إلى جانب السرقة، بالإكراه بواسطة أشخاص من خارج السفينة والقرصنة، فضلا عن إهمال الربان أو الضباط أو البحارة أو المرشدين، وأيضا خيانة الربان أو الضباط أو البحارة وعطل الماكينات، والأجهزة الملاحية بجانب التصادم.

و أكد أن الوثيقة تشمل أخطار الحرب، إذ يغطى هذا التأمين الخسائر أو الأضرار التى تلحق بالسفينة، نتيجة للحرب والحرب الأهلية والثورة والعصيان والتمرد والمنازعات الأهلية التى تنشأ عن ذلك، أو أى فعل معاد بواسطة أو ضد قوة معادية وكذلك الاستيلاء والحجز والقبض والإيقاف، والمنع وما ينشأ عنها أو عن محاولة القيام بها من نتائج، فضلا عن الألغام المتفجرة والطوربيدات والقنابل أو أى أسلحة حرب متفجرة وأيضا أى إرهابى، أو أى شخص يتصرف تصرفاً ضاراً أو يعمل بدافع سياسى – المصادرة أو نزع الملكية.

وأوضح أن نطاق عمل السفينة فى المياه الإقليمية المصرية فى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

و«أحمد فاضل» هى سفينة عملاقة لخدمات البترول والإنقاذ، بنتها شركة “CSSC” الصينية لصالح شركة التمساح لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، ومن المقرر أن تعمل بإحدى شركات البترول فى خدمة وصيانة المنصات البترولية، وأعمال الغطس وهى مجهزة بالغواصات ويبلغ طولها 90 مترا وعرضها 18 مترا، وحمولتها تصل إلى 4505 أطنان، وتملك ونشا رئيسيا بحمولة 75 طنا، وتحتوى على مهبط طائرات هليكوبتر طراز «سوبر جامبو».

كان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، شهد فى أواخر عام 2013 توقيع عقد بناء السفينة متعددة الأغراض، وقال آنذاك إنها من طراز «MPSV-DP2» وسرعتها 14.3 عقدة وتكفى لإعاشة 80 فرداً.

يذكر أن شركة «التمساح» لبناء السفن هى إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس قطاع عام، و أنشئت فى الستينات وتمتلك ترسانتين إحداهما فى الإسماعيلية والأخرى بالإسكندرية، وتمتلك أسطولا مكونا من 24 وحدة بحرية متخصصة فى خدمات البترول والغاز والبتروكيماويات، وسفن خدمة وورشة عائمة ولنشات رباط برأسمال مدفوع يصل إلي 120 مليون جنيه.

