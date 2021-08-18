مصر للمقاصة تُعلن القائمة النهائية للمرشحين والمستبعدين من انتخابات مجلس إدارتها 2021-2024

وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، في اجتماعه اليوم عن القائمة النهائية للمرشحين لخوض انتخابات مجلس إدارتها خلال الفترة من 2021 – 2024، وأيضا المستبعدين.

وعن المرشحين لمجلس الإدارة فقد تأهل علاء الدين عامر، رئيس المقاصة الحالي، وأشرف الضبع، الذي ترشح مرارا من قبل للمنصب ولم يحالفه الحظ، وشريف إسماعيل نبيه، ووليد عماد الدين سلطان.

وعلى صعيد المرشحون لتولي منصب العضو المنتدب، ضمت القائمة النهائية كلا من شيرين فتحي علي، وياسر محمود راشد، وأسامة علي مراد، وهشام السيد مبروك، وعبداللطيف حسن شريف، وخالد راشد.

وعن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب، فقد شملت القائمة كلا من لميس على نجم، وهشام أحمد يوسف، والدكتور خالد سري صيام، وشاهيناز نبيل فوده، والدكتور أشرف إسماعيل جندية، وأشرف محمد بهي الدين، ومشهور أحمد خليل، وسالي رفعت أحمد، والدكتورة مرفت حسين العزب، ورامي إبراهيم عكاشة، وعلا موسى المندوه.

وعلى صعيد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل مجموعات المساهمين في شركات السمسرة جاء محمد فتح الله السيد، ومحمد عبدالهادي، وأحمد سيد إبراهيم، وعصام عبدالحفيظ سلام، وفارس محمد حسن، وهدى مبروك الطنايحي، وعزة سيد عبدالرحمن، وأحمد عبدالحليم العروسي، ومحمد فاروق مسعود، ومعتز حسن عبدالمنعم، وأسامة شومان.

وعلى صعيد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لتمثيل مجموعات المساهمين في أمناء الحفظ جاء، محمد علي ليحه، وأحمد إكرام مصطفى، وهشام محمد منصور، ورنا خضر، ووائل وجيه لبيب، وهشام فاروق شاهين، وهيثم محمد.

قائمة المستبعدين

استبعاد عبدالسلام من الترشح لرئاسة مجلس الإدارة

وعلى صعيد المستبعدين الذين لا تتوافر فيهم معايير الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة خلال الدورة المقبلة جاء على صعيد المرشحين لمجلس الإدارة اللواء محمد عبدالسلام الذي تربع على عرش رئاسة المقاصة لأكثر من دورة في السابق، وأشرف شوقي السيد، وأحمد مصطفى.

ولعضوية مجلس الإدارة جاء صلاح صبري أبو علم، ومدحت نافع، وممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب تم استبعاد محمد مبارك، وأحمد سعدعبداللطيف، وعلى صعيد المرشحون لتمثيل مجموعات المساهمين جاء رفيق جميل مطر.

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت الشهر الماضي على مقترح الجمعية العمومية لشركة مصر المقاصة بشأن زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 إلى 11 (رئيس وأعضاء) على أن يكون أغلبيتهم من ذوى الخبرة، فيما سيتم توزيع المقاعد الخمسة الباقية بواقع مقعدين لمرشحى شركات السمسرة ومقعدين لمرشحى أمناء الحفظ، ومقعد لممثل البورصة المصرية.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية رقم 38 لسنة 2021، فإن ضوابط تشكيل مجلس الإدارة تتضمن قيام الشركة بإعداد 4 قوائم للمرشحين، وهى قائمة مرشحى رئاسة الشركة، وقائمة مرشحى ممثلى مجموعات الأعضاء المساهمين (السمسرة وأمناء الحفظ) وقائمة مرشحين ذوى خبرة لهم حق تولى منصب العضو المنتدب، وقائمة من ذوى الخبرة الذين لا يحق لهم تولى منصب العضو المنتدب.