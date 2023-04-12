«مصر للمقاصة» تعقد جمعيتيها العموميتين العادية وغير العادية 19 أبريل الحالى

تعقد شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي جمعيتيها العموميتين العادية وغير العادية يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.



ومن المقرر أن تنظر الجمعية العامة العادية الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة، وتقرير الحوكمة للشركة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مراجعي الحسابات، بالإضافة إلى المصادقة على القوائم المالية للشركة لعام 2022 وتعيين مراقبي للحسابات والتصديق على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيعات الأرباح.



في حين تناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة رفع رأس المال المرخص للشركة، وتعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع زيادة رأس المال.



وقد أعلنت الشركة عن تحقيقها قفزة في حجم الإيرادات المتحققة خلال العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2022، لتسجل 1.760 مليار جنيه مقارنة مع 1.008 مليار جنيه عام 2021 وبنسبة نمو 75%.

كما حققت نموا قياسيا في صافي الأرباح المحقق خلال العام بنسبة 112% لتسجل 1.049 مليار جنيه (مليار وتسعة وأربعون مليون جنيه) مقارنة مع مبلغ 495 مليون (أربعمائة وخمسة وتسعون مليون جنيه) خلال الفترة نفسها من عام 2021.

