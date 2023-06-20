«مصر للمقاصة» تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق Egypt Clear هذا العام

قال خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي، إنها تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق Egypt clear خلال العام الحالي، لتحويل العمليات إلى أخرى رقمية سواء للكشف عن الحساب أو الضرائب وغيرها.

وأضاف راشد، خلال مؤتمر قمة أسواق المال، أن مصر للمقاصة تقدم 9 خدمات أساسية تندرج تحتها 239 أخرى فرعية.

وأوضح أن الإيرادات الأساسية لجميع شركات المقاصة عالميا يتم تحصيلها من إجمالي الأصول تحت الحفظ وعدد المعاملات التي تمت تسويتها.

مصر للمقاصة تتيح جميع الخدمات التي تقدمها مثيلتها العالمية عدا خدمتى التصويت الإلكتروني والشورت سيلينج وستعمل على إطلاقهما العام الجاري.