مصر للمقاصة: تحديث البنية التكنولوجية بتكلفة 30 مليون جنيه‎

أحمد علي ومنى عبدالباري:قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن تعزيزات البنية التكنولوجية التي أجرتها الشركة على نظامها الإلكتروني بلغت تكلفتها ما يتراوح بين 25 و30 مليون جنيه، وذلك لتتلاءم مع التعديلات الجديدة التي أقرها قانون الاستثمار الملزمة لشركات المساهمة والتوصية ال

أحمد علي ومنى عبدالباري:

قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، إن تعزيزات البنية التكنولوجية التي أجرتها الشركة على نظامها الإلكتروني بلغت تكلفتها ما يتراوح بين 25 و30 مليون جنيه، وذلك لتتلاءم مع التعديلات الجديدة التي أقرها قانون الاستثمار الملزمة لشركات المساهمة والتوصية البسيطة بالقيد بالإيداع المركزي.

وأشار عبدالسلام خلال كلمته بمؤتمر بورتوفوليو إيجيبت، والذي تنظمه جريدة المال اليوم، إلى أن شركة مصر المقاصة قامت بتوسيع السعة التخزينية لسيرفراتها، كما قامت بتعزيز هيكلها الإدارة، وتعتزم استحداث نظام ميكروفيلم لحفظ بيانات الشركات.

كما قامت مصر المقاصة أيضا بتأسيس إدارة للتسويق لتعريف الشركات كيفية عملية الإيداع المركزي، بجانب عقد سلسة من الندوات للتوعية بهذه العملية.

وأكد عبدالسلام أن دور مصر للمقاصة دور تنفيذي يقوم على تنفيذ القرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة.