«مصر للمقاصة» تتوقع 600 مليون جنيه زيادة في الأرباح بنهاية 2023

كشف خالد راشد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، أن الشركة تتوقع تحقيق زيادة قدرها 600 مليون جنيه في الأرباح خلال عام 2023 مقارنة بالأرقام المحققة في 2022.

وذكر راشد أن الأرقام المتوقعة تأتي على الرغم من اقتراب انتقال تسوية ومقاصة الأوراق المالية الحكومية سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية منها إلى شركة منفصلة.

وأشار راشد خلال كلمته بالجمعية العمومية المنعقدة الآن إلى أن إيرادات الاستثمار بالشركة قد ارتفعت بنسبة 58% لتسجل 1.195 مليار جنيه خلال 2022 مقابل 755 مليون جنيه في 2021.

وأوضح أن تكاليف التشغيل قد تراجعت بنسبة 6% ووصلت نسبة التكاليف إلى الإيرادات حوالي 24% خلال 2022 مقابل 30% في 2021.

ولفت إلى أن الإيرادات قفزت لتصل إلى 1.760 مليار جنيه، مقارنة بـ1.008 مليار جنيه عام 2021، وبنسبة نمو 75%.

ومثّلت الإيرادات الناتجة عن الاستثمار في الشركة نحو 68% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2022 لتسجل 1.195 مليار جنيه.

يذكر أن أرباح الشركة قد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 112% لتسجل 1.049 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 495 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وبلغت نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات 60% خلال العام المالي 2022 مقارنة بـ49% عام 2021.