«مصر للمعلوماتية» توقع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لتعزيز التعاون البحثى والتطبيقى

وقعت جامعة مصر للمعلوماتية، وشركة تكنولوجيا معلومات النقل – التابعة لوزارة النقل، بروتوكول تعاون مشترك، يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي فيما بينهما، وتدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وتوظيف الأوائل والمتفوقين من كليات الهندسة و علوم الحاسب والمعلومات في هذه الشركة المسئولة عن معظم مشروعات تكنولوجيا المعلومات بوزارة النقل، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل.

وشهد وزير النقل، مراسم التوقيع بين جامعة مصر للمعلوماتية ويمثلها الدكتورة ريم بهجت، وشركة تكنولوجيا معلومات النقل ويمثلها المهندس خالد محمد عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور عمرو المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، ووفد رفيع المستوى من الجانبين، وعدد من وزراء الدول العربية والسفراء المشاركين في فاعليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

وأعربت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، عن تقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها شركة تكنولوجيا معلومات النقل لتطوير هذا القطاع الحيوي. مؤكدة أن بروتوكول التعاون هذا سوف يمكن طلابنا من رفع وتيرة خبراتهم العملية في قطاع تكنولوجيا النقل، كما أنه يفتح الطريق للتعاون المشترك في مشاريع تطبيقية يمكن الاستفادة بها من الخبرات العلمية لأعضاء هيئة تدريس الجامعة وهو ما يعكس الثقة العلمية في أعضاء الجامعة.

وأضافت بهجت:” تحرص جامعة مصر للمعلوماتية من خلال إستراتيجية تم تصميمها لمواكبة أحدث المعايير والنظم العلمية عالميا، على تسهيل عملية التعلم مدى الحياة أمام أبنائنا الطلبة، وتوفير تجارب أكاديمية رائدة مرنة، قائمة على أحدث تقنيات التكنولوجيا المتطورة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة، بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ضمان تجربة أكاديمية حديثة وشاملة لهم، تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يجعلنا نثق أن طلابنا لديهم القدرة على إبتكار حلول ذكية وأفكار متطورة في قطاع تكنولوجيا النقل بما يساهم في خدمة المستخدمين”.

وأوضحت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية أن هذا الأمر يأتي كنتيجة طبيعية لبيئة تعليمية مبتكرة ترتكز على البحث العلمي مع الاستفادة من أدوات التكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن التدريبات التطبيقية التي سوف يحصلون عليها على أيدى المختصين والخبراء من شركة تكنولوجيا معلومات النقل، وهو ما يضمن لهم الخبرة العملية في التعامل مع الأزمات وإيجاد حلول لها. لذا تعد هذه الشراكة فرصة فريدة لتكثيف العمل معا لصناعة مستقبل يرتقى مع طموحات الجمهورية الجديدة.

من جانبه، قال المهندس خالد محمد عطية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا معلومات النقل:” يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع جامعة مصر للمعلوماتية في إطار مواكبة التطور السريع الذي تشهده قطاعات النقل في مصر خلال السنوات العشر الماضية”. وأوضح أنه بموجب هذا التعاون سوف تقوم الشركة بتقديم أفضل التجارب الناجحة وأحدث الحلول الذكية والمستدامة وأهم المستجدات في هذا القطاع الحيوي والهام من خلال التعاون مع كوكبة من العلماء في هذه التخصصات العلمية بالجامعة وتدريب عملي لطلاب الجامعة لتطبيقات هامة.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.