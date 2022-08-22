«مصر للمعلوماتية» تقدم منحة دراسية كاملة للطالب الرابع على الثانوية العامة بكلية تكنولوجيا الأعمال

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية تقديم منحة دراسية كاملة للطالب مهند محمد شعبان محمود، الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة شعبة أدبي.

مصر للمعلوماتية تقدم منحة دراسية للطالب الرابع على الجمهورية

وذلك للالتحاق بكلية تكنولوجيا الأعمال، وتشمل المنحة تغطية المصروفات الدراسية بالكامل، فضلًا عن إقامة فندقية 5 نجوم.

وأوضح الدكتور محمد الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المنحة المقدمة للطالب مهند محمد شعبان محمود تأتي في إطار برنامج المنح الكاملة التي تخصصها جامعة مصر للمعلوماتية لأوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين.

والتي تهدف لتوطين علوم التكنولوجيا وصناعتها في مصر وسدّ حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات علوم البيانات والاتصالات.

مصر للمعلوماتية تستقبل الطلاب الرابع علي مستوى الجمهورية

وأشار إلى أن هذه المِنح تأتي كاستثمار ذي جدوى عظيمة في العنصر البشري المؤهل لصياغة وصنع المستقبل.

واستضافت مصر للمعلوماتية الطالب مهند محمد شعبان محمود وأسرته بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشرقاوي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

ونقل الشرقاوي تهنئة مجلس الأمناء ورئيس الجامعة للطالب مهند وأسرته؛ لتفوقه الذي جعله طالبًا في جامعة مصر للمعلوماتية.

جديرٌ بالذكر أن مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية اعتمد، الشهر الماضي، 20 منحة كاملة لأوائل الثانوية العامة، وذلك امتدادًا لمبادرة رئيس الجمهورية.

المنح الدراسية تغطي الانتقالات والمعيشة والإقامة

على أن تكون هذه المنح ممتدة طوال فترة دراستهم وتتضمن الانتقالات، و المعيشة والإقامة للطلاب من خارج القاهرة والجيزة.

وتعد جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وتم تأسيس الجامعة بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و التعليم العالي والبحث العلمي .

وتقدم جامعة مصر للمعلوماتية 16 برامجًا دراسيًّا في كليات “الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم”.

وتشمل البرامج الدراسية في الجامعة مجالات الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات وعلوم الاتصالات.

بالإضافة إلى التكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني وتحليل الأعمال، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وذلك بهدف لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقيام بالبحث العلمي المتقدم في تخصصات الجامعة المتنوعة.