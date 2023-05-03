«مصر للمعلوماتية» تستقبل وفد جامعة «Robert Gordon» لبحث سبل التعاون

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، وفد من جامعة روبرت جوردن Robert Gordon University – إحدى أعرق الجامعات باسكتلندا.

وذلك لبحث سبل التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية وتبادل الزيارات.

وضم وفد جامعة روبرت جوردن كلا من البروفسير لين كلبرايد مسؤل التطوير الأكاديمي والخبرة الطلابية، ود. ديونيلا بيتون نائب مدير التطوير الاقتصادي بالجامعة.

وحضر اللقاء من جامعة مصر للمعلوماتية د. عمر المصري عميد كلية الهندسة، د. سماء طاهر عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، د. هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات.

إضافة إلى د. أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم د. فاطمة حمدي الأستاذ المساعد بكلية الفنون الرقمية والتصميم.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد Robert Gordon University.

وأكد حسن أهمية الزيارة للمساهمة في تعزيز آفاق التعاون بين الجامعتين على جميع المستويات والأصعدة حيث تعد Robert Gordon University من أعرق الجامعات في اسكتلندا والمملكة المتحدة.

واستعرض نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، التوجهات الاستراتيجية للجامعة الساعية إلى تمكين منظومة التحول الرقمي ودعمها بكوادر شابة مؤهلة بأعلى المعايير العلمية والعملية القائمة على تطوير المهارات، بما يتواكب مع متطلبات المستقبل.

إضافة إلى البرامج الأكاديمية المتطورة التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها وكيفية تأهيلهم بكل أنواع العلوم الحديثة في تخصصاتهم ليصبحوا قادرين على قيادة المستقبل.

وأعرف وفد جامعة روبرت جوردن، عز سعادته بالتواجد في مقر جامعة مصر للمعلوماتية والتي تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وذلك لتوافق مصر للمعلوماتية مع طبيعة جامعة Robert Gordon University والتي تعد الأولى في اسكتلندا والثاني في المملكة المتحدة في مقياس معدل توظيف الخريجين بسبب علاقتها الوثيقة بالصناعة والأبحاث العلمية المؤثرة بهذا القطاع.

فضلاً عن إمتلاكها حرم جامعي مميز على مستوى العالم، وذلك بالإضافة إلى أن الجامعة حصلت على تصنيف ذهبي في إطار التميز في التدريس (TEF) مما جعلها ضمن أفضل 20% من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة لجودة التعليم والتعلم في مرحلة البكالوريوس.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات، وأسستها وزارتي الاتصالات، والتعليم العالي، بهدف لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقع مقر مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 4 كليات هي: (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) .

وتقدم الجامعة 16 برنامجا تعليميا في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات و الاتصالات.

وكذلك تحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.