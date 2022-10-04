«مصر للمعلوماتية» تبدأ العام الأكاديمي 2022-2023 بلقاء تعريفي للطلاب

نظمت جامعة مصر للمعلوماتية، فاعليات تعريفية للطلاب مع بدء انطلاق العام الأكاديمي الجديد 2022-2023 K وذلك لاطلاعهم على المرافق والمعامل والخدمات التي تقدمها الإدارات المختلفة. بالإضافة إلى لقائهم بعمداء الكليات ورؤساء البرامج الأكاديمية في جلسات تعريفية خاصة ببرامجهم.

وأكدت مصر للمعلوماتية، انتظام الدراسة في جميع كلياتها مع بدء العام الدراسي الجديد.حيث استقبلت كلياتها الـ 4 “الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم” الطلاب الجدد والقدامى .



ورحبت الدكتورة ريم بهجت رئيس الجامعة بالطلاب الجدد .

واكدت علي دعم “مصر للمعلوماتية”، الكامل للطلاب للمساعدة في تحقيق أهدافهم من خلال رحلة تعليمية وأكاديمية .

ولفتت إلي مواصلة أعضاء هيئة التدريس التعاون مع الطلاب لتقديم أفضل الخيارات المتميزة لهم.



و قال الدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إنه رغم تاريخ الجامعة القصير مقارنةً بالجامعات الأخرى، إلا أن مصر للمعلوماتية استطاعت تحقيق نمو استثنائي واكتساب شهرة أكاديمية رفيعة بسبب رؤيتها العلمية والبحثية وارتباطها بسوق العمل.

وأشار إلي أن مصر للمعلوماتية تمثل بوابة للعبور نحو المستقبل من خلال ما تقدمه من برامج علمية ، مما ساهم في إبراز وتعزيز مكانتها في مجالات العلم والبحث والابتكار والاستكشاف.



وأوضح الشرقاوي، أن جامعة مصر للمعلوماتية منذ انطلاقها وقد أخذت على عاتقها نشر ثقافة الجودة والبحث العلمي.

وذلك من خلال التعليم الذكي والمتطور كونها جامعة تخصصية في علوم التكنولوجيا والبيانات.



جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد أول جامعة متخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها.

وأسست الجامعة زارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بهدف سد حاجة سوق العمل من المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويقع مقر الجامعة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 4 كليات تقدم 16 برنامج تعليمي متخصص.مثل: “الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وصناعة الالكترونيات وعلوم الاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي.وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الالكترونية.