«مصر للقياس والتحكم» راعي المؤتمر المصرى والدولى الثالث عشر لسباكة المعادن (صور)

قالت شركة مصر للقياس والتحكم “MMC” إنها سترعى المؤتمر المصرى والدولى الثالث عشر لسباكة المعادن 2022EGYCAST في نسخته الثالثة عشرة والمقام فى الفترة من 14 ل 17 أكتوبر2022 بمدينة الغردقة بمشاركة الجمعية المصرية لسباكة المعادن بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد التبين للدراسات المعدنية تحت رعاية وزارة الدولة للإنتاج الحربى.

المنعقد بمشاركة عدة جهات حكومية

وأكدت حلمى، أن مشاركة شركة مصر للقياس والتحكم “MMC”، فى المؤتمر بهذه الدراسة تأتى من منطلق دورها الرائد كشريك استراتيجى لعمالقة صناعة الحديد والصلب فى مصر والشرق الأوسط ولإطلاع اللاعبين الرئيسيين فى هذا القطاع بأحدث السبل والتقنيات الحديثة والخدمات التى تقدمها وتعمل على تطويرها بشكل مستمر بشكل علمى وعملى لتعظيم استفادة شركائنا من منتجاتنا.

وأشارت مدير عام قطاع التسويق والمبيعات لشركة مصر للقياس والتحكم “MMC”، إلى أن الدراسات الميدانية التى تمت فى مصانع الصلب عالميا أوضحت أنهم يعملون بدرجات حرارة زائدة تتراوح من 30 إلى 50 درجة وهو ما يتسبب فى هدر كبير للطاقة وزيادة فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وزيادة استهلاك أقطاب الجرافيت، إلى جانب ضعف الجودة وبطئ عملية الإنتاج.

وأوضحت مدير عام قطاع التسويق والمبيعات لشركة مصر للقياس والتحكم “MMC”، إن القياس المستمر لدرجة الحرارة “Cas Temp” له العديد من المزايا التقنية والتجارية، حيث إن درجة حرارة الصلب السائل من أهم العوامل أثناء الصب المستمر؛ القياس المستمر لدرجة الحرارة يقلل من احتمالية الانكسار والتجميد، كما يمكن من إكمال العملية اقتصاديا عن طريق الحفاظ على الحد الأدنى من الحرارة الفائقة لتوفير الطاقة وتحسين الجودة، خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، وتسريع عملية الإنتاج، كما أن التسخين المفرط للصلب فوق درجة حرارة السوائل يؤدى الى ظهور بعض العيوب كزيادة القابلية للتشقق، الفصل المحورى، الهياكل العمودية فى الصب فى المسام، والمسامية المركزية.

وتابعت حلمى، أننا نقوم بتوفير نظام كامل لقياس درجة الحرارة بشكل مستمر إما أثناء الصب أو أثناء التسخين المسبق، حيث تم تطبيق تقنية “Cas Temp” بالفعل فى صب الفولاذ المستمر ومع تعديلات بسيطة يمكن تنفيذها فى تطبيقات مختلفة فى المسبك، مؤكدة أن هناك بعض درجات الصلب الحرجة التى لا يمكن صبها بشكل مستمر ولكن باستخدام نظام “Cas Temp” يمكن صبها بشكل مستمر.

وأخيرا قالت حلمى، أن هذه الدراسة توضح مدى أهمية أنظمة “Cas Temp” و “Tip Cas”فى التحكم فى درجة حرارة الفولاذ السائل ديناميكيا، كما توضح أن استخدام نظام حرارى فائق يعتمد على قيمة السوائل المُقاسه بدلا من نظام محسوب على تركيبة الفولاذ قد أثر على عمليات العجلات، موضحة أن هذا النظام يتألف من مستشعرات مصممة خصيصا لمراقبة درجة الحرارة الحالية ونقطة التميع، وحدات الإرسال، جهاز استقبال متنقل، برنامج لتقييم البيانات لاحقا على جهاز كمبيوتر فى سياق أكبر من أجل التعامل السهل والآمن، يتم التحكم فيه عن طريق الراديو ويمكن دمجه فى أنظمة “Cas Temp” اللاسلكية الحالية.

جدير بالذكر أن شركة مصر للقياس والتحكم “إم إم سى” هي شركة مساهمة مصرية أسسها أحمد فؤاد عطية عام 1990، وتعمل في تصنيع وتوريد مدخلات صناعة المعادن وأجهزة القياس والتحكم في عمليات التصنيع المختلفة في مصر والشرق الأوسط.

