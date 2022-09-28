«مصر للقياس والتحكم» تضخ 50 مليون جنيه لتوسعة مصنعي أكتوبر والإمارات

ضخت شركة «مصر للقياس والتحكم القابضة – MMC Holding» استثمارات قيمتها 50 مليون جنيه، فى توسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعيها بالسوق المحلية والإمارات، وأيضا لتأسيس «العربية للسبائك» مؤخرا.

قال الدكتور محمد فؤاد، الرئيس التنفيذى للشركة، إن هذه الاستثمارات جاءت فى إطار الخطة التوسعية الرامية إلى طرح منتجات جديدة، ومضاعفة الحصة التصديرية.

وأشار فؤاد، فى حوار لـ«المال»، إلى أن هذه الخطة بدأت منذ عام 2019، وتم خلالها إضافة خطوط إنتاج جديدة وتنفيذ أعمال بنية تحتية لمصنع «ميتالك» بدولة الإمارات، ونظيره بالسوق المحلية فى منطقة السادس من أكتوبر.

ولفت إلى أن الخطة تم تمويلها ذاتيا، ومن المستهدف أن تساهم المنتجات الجديدة بـ%50 من الإيرادات خلال 3 سنوات، ومضاعفة حجم المبيعات فى 4 أعوام، علاوة على زيادة الصادرات لتمثل %50 من الإجمالي.

وأكد فؤاد أن الشركة تسعى للتوسع فى التصدير بهدف توفير العملة الأجنبية للعمليات الاستيرادية، وذلك لضمان استمرار الإنتاج.

وتأسست «مصر للقياس والتحكم» عام 1990، وتعمل فى تصنيع أدوات القياس الخاصة بأفران الصهر فى الصناعات الثقيلة (الحديد والصلب)، فيما ساهمت فى تأسيس شركة «العربية للسبائك» لإنشاء مجمع صناعى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 40 ألف متر، وبطاقة إنتاجية 48 ألف طن من سبائك الفيروسيليكون؛ والسيلكون منجنيز.

وتستحوذ MMC على حصة سوقية بنحو %92.5 من القطاع، ويبلغ حجم مبيعاتها 1.7 مليون وحدة قياس سنوياً، كما أن لديها نسبة %5 من إجمالى مبيعات السبائك فى مصر، وتصدر إلى تونس، وسوريا، والسودان.

ومن أبرز عملاء «مصر للقياس والتحكم» حاليا شركات «حديد عز»، و«عز الدخيلة»، و«بشاى»، و«دلتا للصلب»، و«حديد المصريين»، و«العز لصناعة الصلب المسطح»، و«المراكبى»، و«حلوان للمسبوكات»، وغيرها.