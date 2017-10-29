مصر للفنادق: مد فترة سداد قرض البنك الأهلى

رجب عزالدين:أعلنت شركة مصر للفنادق، عن مد فترة سداد أقساط وفوائد قرض البنك الأهلى، الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، إلى 31 ديسمبر 2017 بدلا من 30 يونيو الماضى.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إنها ستستمر فى انتهاج سياسة خفض الرافعة المالية عن طريق السداد المعجل للاستفادة من فروق الفوا



رجب عزالدين:



أعلنت شركة مصر للفنادق، عن مد فترة سداد أقساط وفوائد قرض البنك الأهلى، الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، إلى 31 ديسمبر 2017 بدلا من 30 يونيو الماضى.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إنها ستستمر فى انتهاج سياسة خفض الرافعة المالية عن طريق السداد المعجل للاستفادة من فروق الفوائد.

وصرحت الشركة فى وقت سابق من الشهر الجارى، أنها سددت 218.25 مليون جنيه من أقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، منذ قرار مجلس الإدارة في 24 يناير وحتى أكتوبر.

وقامت الشركة بسداد القسط التاسع فى 12 أكتوبر الجارى، بقيمة 17.02 مليون جنيه، على ألا تحمّل الشركة بأي عمولات سداد معجلة.

يبلغ رأسمال الشركة 198 مليون جنيه، موزعاً على 13.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهاً للسهم.

