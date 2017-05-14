بورصة وشركات

مصر للفنادق : سددنا 103ملايين جنيه أقساطا عاجلة للبنك الأهلي

رجب عزالدينقالت شركة مصر للفنادق إن مجموع ما تم سداده من الأقساط العاجلة للبنك الأهلى المصرى بلغ 102.8 مليون جنيه منذ يناير 2017 وحتى الآن.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: " وافق مجلس الادارة فى 24 يناير الماضى على البدء فى السداد العاجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز
14 مايو، 2017 14 مايو، 2017

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رجب عزالدين

قالت شركة مصر للفنادق إن مجموع ما تم سداده من الأقساط العاجلة للبنك الأهلى المصرى بلغ 102.8 مليون جنيه منذ يناير 2017 وحتى الآن.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: ” وافق مجلس الادارة فى 24 يناير الماضى على البدء فى السداد العاجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة لدى الشركة”.

وتابع البيان: ” تم السداد المعجل بمبلغ 34 مليون جنيه للأقساط المستحقة على الشركة على ألا يتم تحميل الشركة بأى عمولات سداد معجلة “.

واسترسلت الشركة: ” بذلك يصل ما تم سداده من اقساط معجلة منذ القرار المشار إليه حتى الآن 102.8 مليون جنيه “.

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