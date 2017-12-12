مصر للفنادق تعتزم سداد مليار جنيه للبنك الأهلي

تتحمل فوائد بقيمة 18 مليون جنيه شهريًا جهت منحة ريتزكارلتون البالغة 12 مليون دولار في تشطيب فندق النيل أحمد علي تُركز شركة مصر للفنادق – إحدى شركات القابضة للسياحة – على سداد قرض البنك الأهلي المصري، قبل تنفيذ أية خطة توسعية وذلك بهدف الهروب من اسعار الفائدة المرتفعة. وقال عمرو عطية،

تتحمل فوائد بقيمة 18 مليون جنيه شهريًا

جهت منحة ريتزكارلتون البالغة 12 مليون دولار في تشطيب فندق النيل



أحمد علي

تُركز شركة مصر للفنادق – إحدى شركات القابضة للسياحة – على سداد قرض البنك الأهلي المصري، قبل تنفيذ أية خطة توسعية وذلك بهدف الهروب من اسعار الفائدة المرتفعة.

وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إن اجمالي مستحقات قرض البنك الأهلي المصري بلغت 1.020 مليار جنيه، موضحًا أن شركته تتحمل فاتورة فوائد القرض شهريًا بواقع 18 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته تمتلك خطط توسعية إلا أن ستصب كامل تركيزها على سداد القرض، مشيرًا الى امكانية التفاوض حول تخفيض سعر الفائدة المرتفعة التي تتحملها الشركة والبالغة 20.5%.

وفي سياق مواز، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، أن شركته قامت بتوجيه منحة مجموعة “ريتزكارلتون” للشركة والبالغة 12 مليون دولار، في تشطيب فندق “النيل ريتزكارلتون”.

وأظهرت نتائج أعمال «مصر للفنادق» خلال الربع الثالث من العام الحالى تحقيقها صافى ربح قدره 37.5 مليون جنيه مقارنة بخسائر قدرها 2.7 مليون فى الفترة نفسها من العام الحالى.

وتأتى القابضة للسياحة والفنادق على رأس مساهمى الشركة بنسبة استحواذ 50.7 %، ثم مصر للتأمين بنسبة 11.83%، ثم المساهم نبيه ميخائيل بنسبة 9.28 %، وأخيراً شركة مصر لتأمينات الحياة 6.74%.