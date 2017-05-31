مصر للفنادق تعتزم إغلاق دهب 6 أشهر لتطويره

المال ــ خاص: تعتزم شركة مصر للفنادق إغلاق فندق «دهب ريزورت» لمدة تصل لـ 6 أشهر بمناسبة بدء أعمال تطوير الفندق قبل افتتاحه تحت إدارة شركة «الكويت الدولية» – سفير. وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إن شركته تستعد لطرح المناقصة العامة لمشروع تطوير فندق د

المال ــ خاص:

تعتزم شركة مصر للفنادق إغلاق فندق «دهب ريزورت» لمدة تصل لـ 6 أشهر بمناسبة بدء أعمال تطوير الفندق قبل افتتاحه تحت إدارة شركة «الكويت الدولية» – سفير.

وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، إن شركته تستعد لطرح المناقصة العامة لمشروع تطوير فندق دهب ريزورت خلال أيام قليلة، تمهيدًا لبدء عملية التطوير.

وأضاف لـ «المال »أن عملية تطوير الفندق ستسغرق نحو 18شهرًا، إلا أن الشركة تعتزم إغلاق الفندق بشكل كامل لمدة 6 أشهر فقط، قبل افتتاحه الجديد بإدارة شركة الكويت الدولية لإدارة الفنادق.

يذكر أن مصر للفنادق قررت فى مارس الماضى ضخ 40 مليون جنيه لتجديد فندق «دهب ريزورت» وذلك من أصل108.1 مليون جنيه مخصصة لأعمال التطوير بفنادق الشركة.

وتشمل أعمال التطوير إنشاء حديقة للأطفال ورفع كفاءة الشاليهات، ومعالجة بحيرات الفندق عبر إضافة مناطق خضراء وأخرى للجولف، بالإضافة إلى أعمال الصيانة اللازمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة مصر للفنادق، أن نسبة الإشغال بفندق النيل ريتزكارلتون بلغت 80 %، مؤكدًا أن معدل الطلب السياحى على الغرف الفندقية مازال ضعيفًا رغم نسبة الإشغال المرتفعة بالفندق.

وأظهرت نتائج أعمال «مصر للفنادق» خلال الـ 9 شهور المنتهية من العام المالى 2016-2017 تحقيقها صافى ربح قدره 126مليون جنيه مقارنة بـ 90.329 مليون فى الفترة نفسها من العام الحالى.

وتأتى القابضة للسياحة والفنادق على رأس مساهمى الشركة بنسبة استحواذ 50.7 %، ثم مصر للتأمين بنسبة 11.83 %، ثم المساهم نبيه ميخائيل بنبة 9.28 %، وأخيراً شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 6.74 %.