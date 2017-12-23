مصر للفنادق تضخ 75 مليون جنيه لتطوير فندق دهب

أحمد علي: تعتزم شركة مصر للفنادق ضخ استثمارات بقيمة 75 مليون جنيه، في عملية تطوير فندق دهب ريزورت، خلال 2018، تمولها من مواردها الذاتية.وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق دهب بلغت نحو 75 مليون جنيه، عقب ارتفاع أسعار المواد الخام.وأضاف



أحمد علي:



تعتزم شركة مصر للفنادق ضخ استثمارات بقيمة 75 مليون جنيه، في عملية تطوير فندق دهب ريزورت، خلال 2018، تمولها من مواردها الذاتية.

وقال عمرو عطية، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن التكلفة الاستثمارية لتطوير فندق دهب بلغت نحو 75 مليون جنيه، عقب ارتفاع أسعار المواد الخام.

وأضاف في تصريحات لـ “المال”، أن عملية تطوير الفندق ستسغرق نحو 18 شهرًا، وتعتزم الشركة افتتاح الفندق مطلع 2019، تحت إدارة شركة الكويت الدولية لإدارة الفنادق، مشيرًا إلى أن تمويل التكلفة ستتم عبر موارد الشركة الذاتية.

وقررت مصر للفنادق في مارس الماضي، ضخ نحو 40 مليون جنيه لتجديد فندق دهب ريزورت، وذلك من أصل 108.1 مليون جنيه مخصصة لأعمال التطوير بفنادق الشركة .

وتشمل أعمال التطوير إنشاء حديقة للأطفال، ورفع كفاءة شاليهات الفندق، ومعالجة بحيراته عبر إضافة مناطق خضراء وأخري للجولف، بالإضافة إلي أعمال الصيانة اللازمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وأوضح أن نسبة الإشغال بفندق النيل ريتزكارلتون بلغت نحو 80%، مؤكدًا أن معدل الطلب السياحي على الغرف الفندقية مازال ضعيفًا، رغم نسبة الإشغال المرتفعة بالفندق .

تأتي الشركة القابضة للسياحة والفنادق علي رأس مساهمي الشركة بنسبة إستحواذ 50.7%، ثم شركة مصر للتأمين بنسبة 11.83%، ثم المساهم نبيه ميخائيل بنسبة 9.28%، وأخيراً شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 6.74%.

