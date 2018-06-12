«مصر للفنادق» تسدد 300 مليون جنيه أقساطا لـ«الأهلي المصري»

المال خاص كشفت شركة مصر للفناق أنها قامت بسداد نحو 300.237 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري تمثل أقساطا معجلة في إطار سدادها لقرضها البالغ قيمته نحو 1.2 مليار جنيه متضمنة الفوائد المستحقة. وأضافت الشركة في بيان لها حصلت "المال" على نسخة منه أنها قامت بسداد القسط المعجل الـ 16 بقيمة 7 ملايين جنيه، وذ

المال خاص

كشفت شركة مصر للفناق أنها قامت بسداد نحو 300.237 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري تمثل أقساطا معجلة في إطار سدادها لقرضها البالغ قيمته نحو 1.2 مليار جنيه متضمنة الفوائد المستحقة.

وأضافت الشركة في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه أنها قامت بسداد القسط المعجل الـ 16 بقيمة 7 ملايين جنيه، وذلك خلال الأسبوع الحالي.

يُذكر أن “مصر للفنادق” قد حصلت على قرض بـ975 مليون جنيه منذ عدة سنوات بهدف تطوير فندقها القابع بميدان التحرير “النيل ريتزكارلتون”، ثم تم زيادة القرض مرة أخرى، لتصل قيمة القرض الى 1.2 مليار جنيه بفوائده بنهاية شهر أبريل الماضي.