مصر للفنادق تسدد 20 مليون جنيه قيمة القسط العاشر للبنك الأهلى

رجب عزالدين: قالت شركة مصر للفنادق، إنها دفعت القسط العاشر من قرض البنك الأهلى الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، بقيمة 20 مليون جنيه . وأضافت فى بيان للبورصة المصرية: بذلك يصل مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة…



رجب عزالدين:



قالت شركة مصر للفنادق، إنها دفعت القسط العاشر من قرض البنك الأهلى الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، بقيمة 20 مليون جنيه .

وأضافت فى بيان للبورصة المصرية: بذلك يصل مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة فى 24 يناير، وحتى تاريخه 238.2 مليون جنيه.

وسددت الشركة القسط التاسع فى أكتوبر الماضى بقيمة 17.02 مليون جنيه، على ألا تحمّل بأي عمولات سداد معجلة.

وقرر مجلس الإدارة نهاية أكتوبر مد فترة سداد أقساط وفوائد قرض تطوير فندق النيل ريتز كارلتون من البنك الأهلي حتى ديسمبر 2017، بدلاً من 30 يونيو الماضي.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 37.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من والمنتهى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 2.7 مليون جنيه بالفترة المقارن من العام السابق.

يبلغ رأسمال الشركة 198 مليون جنيه موزعا على 13.2 مليون سهم بقيمة اسمية 15 جنيها للسهم.

