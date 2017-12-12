مصر للفنادق تسدد القسط 11 من قرض الأهلى بـ14 مليون جنيه

رجب عز الدين قالت شركة مصر للفنادق، إنها دفعت القسط الحادى عشر من قرض البنك الأهلى، الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، بقيمة 14 مليون جنيه تقريبًا. وأضافت، فى بيان للبورصة المصرية: بذلك يصل مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة فى 24 يناير، وحتى تاريخه، إلى 252.2 مليون جنيه.

رجب عز الدين





قالت شركة مصر للفنادق، إنها دفعت القسط الحادى عشر من قرض البنك الأهلى، الخاص بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون، بقيمة 14 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت، فى بيان للبورصة المصرية: بذلك يصل مجموع ما تم سداده من أقساط معجلة منذ قرار مجلس الإدارة فى 24 يناير، وحتى تاريخه، إلى 252.2 مليون جنيه.

وسددت الشركة فى 12 نوفمبر الماضى القسط العاشر من القرض بقيمة 20 مليون جنيه، كما سددت فى أكتوبر الماضى القسط التاسع بقيمة 17 مليون جنيه.

وقرر مجلس الإدارة، نهاية أكتوبر، مد فترة سداد أقساط وفوائد قرض تطوير فندق النيل ريتز كارلتون من البنك الأهلي حتى ديسمبر 2017، بدلًا من 30 يونيو الماضي.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 37.6 مليون جنيه، خلال الربع الأول والمنتهى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 2.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام السابق.

يبلغ رأسمال الشركة 198 مليون جنيه موزعًا على 13.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 15 جنيهًا للسهم.