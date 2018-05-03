مصر للفنادق تسدد القسط الـ15 للبنك الأهلى بقيمة 7 ملايين جنيه

رجب عز الدينقالت شركة مصر للفناق إنها سددت القسط الخامس عشر من قرض البنك الدولى بقيمة 7 ملايين جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك يبلغ مجموع ما تم سداده من أقسام 293.2 مليون جنيه منذ يناير 2017 وحتى الآن".وسددت الشركة، فى مارس الماضى، القسط الرابع عشر

رجب عز الدين





قالت شركة مصر للفناق إنها سددت القسط الخامس عشر من قرض البنك الدولى بقيمة 7 ملايين جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك يبلغ مجموع ما تم سداده من أقسام 293.2 مليون جنيه منذ يناير 2017 وحتى الآن”.

وسددت الشركة، فى مارس الماضى، القسط الرابع عشر من قرض البنك الدولى بقيمة 10.6 مليون جنيه، وكذلك القسط الثالث عشر بقيمة 7.1 مليون جنيه.

ووافق مجلس إدارة مصر للفنادق، في يناير 2017، على البدء في السداد المعجل لأقساط قرض تمويل فندق النيل ريتز كارلتون، والأقساط المستحقة عن الشركة في الربع المالي الأول 2017- 2018.

وتستهدف الشركة صافى ربح قدره 99.63 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل ربح متوقع للعام المالي الحالي بنحو 99.552 مليون جنيه.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 88.6 مليون جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 94.24 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.