مصر للفنادق تسدد القسط الـ 14 للبنك الأهلى بقيمة 10.6 مليون جنيه

رجب عزالدينقالت شركة مصر للفناق اليوم الثلاثاء، إنها سددت القسط الرابع عشر من قرض البنك الدولى بقيمة 10.6 مليون جنيه .وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بذلك يبلغ مجموع ما تم سداده من أقسام 286.2 مليون جنيه منذ يناير 2017 وحتى الآن".وسددت الشركة فى بداية مارس الجارى 7.1 مليون جنيه ق

رجب عزالدين

قالت شركة مصر للفناق اليوم الثلاثاء، إنها سددت القسط الرابع عشر من قرض البنك الدولى بقيمة 10.6 مليون جنيه .

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “بذلك يبلغ مجموع ما تم سداده من أقسام 286.2 مليون جنيه منذ يناير 2017 وحتى الآن”.

وسددت الشركة فى بداية مارس الجارى 7.1 مليون جنيه قيمة القسط الثالث عشر من قرض البنك.

ووافق مجلس إدارة مصر للفنادق، في يناير 2017، على البدء في السداد المعجل لأقساط قرض تمويل فندق النيل ريتز كارلتون، والأقساط المستحقة عن الشركة في الربع المالي الأول 2017-2018.

وتستهدف الشركة صافى ربح قدره 99.63 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل ربح متوقع للعام المالي الجاري بنحو 99.552 مليون جنيه.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 88.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 94.24 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.