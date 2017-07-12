مصر للفنادق تسدد القسط السادس من قرض البنك الأهلي

أعلنت شركة مصر للفنادق عن سداد القسط السادس المعجل من قرض البنك الأهلى والخاص بتطوير فندف النيل ريتز كارلتون.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “سددنا القسط المعجل الخامس بمبلغ 24 مليون جنيه سدادا معجلا للأقساط المستحقة على الشركة على ألا يتم تحميل الشركة أى عمولات سداد معجلة.”

وسددت الشركة فى يونيو الماضى القسط الخامس بمبلغ 19 مليون جنيه ، ويبلق ما تم سداده للبنك من أقساط حتى الآن حوالى 145.9 مليون جنيه.

وسددت الشركة من شهرين قسطا بقيمة 24 مليون جنيه،وبلغ مجموع ما تم سداده من أقساط منذ يناير الماضى وحتى تاريخه حوالى 121.9 مليون جنيه.

وكان مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، قد وافق فى 24 يناير الماضى، على البدء فى السداد المعجل لأقساط القرض المبرم مع البنك الأهلى لتطوير فندق ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة للشركة، مع تفويض رئيس المجلس على التفاوض حول آلية تنفيذ السداد.

