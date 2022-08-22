«مصر للفنادق» تدرس تدشين فندقين فئة 5 نجوم فى الغردقة والإسكندرية

كشف عمرو عطية العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للفنادق – التابعة للقابضة للسياحة – أنها تدرس حاليًا إنشاء فندقين فئة 5 نجوم فى الغردقة والإسكندرية، متحفظا على الإفصاح عن حجم الاستثمارات المخصصة للمشروع.

وأضاف «عطية» – فى حوار تنشره «المال» اليوم – أن شركته تمتلك سيولة فى حدود 350 مليون جنيه، جزء منها سيتم توزيعه كأرباح على المساهمين، والآخر سيوظف فى ضخ الاستثمارات.

وقال إن «مصر للفنادق» لديها خطة طموح خلال العام المالى الحالى( 2022/ 2023 ) تركز على ثلاثة محاور إستراتيجية هى تنويع المحفظة الاستثمارية، وتقليل المخاطر، وإنشاء فنادق جديدة فى مناطق سياحية واعدة، مشيرا إلى اتجاهها إلى تطوير مرافق جديدة بفندق «النيل ريتز كارلتون» المملوك لها، كما أنها تدرس حاليا فرصا استثمارية فى الاسكندرية والغردقة.

وأوضح أنه تم افتتاح فندق «سفير دهب ريزورت» بعد تطويره بتكلفة بلغت 280 مليون جنيه، ويعد إضافة قوية إلى إيرادات الشركة فى الفترة المقبلة خاصة مع وجود اهتمام محلى وعالمى بالمنطقة.

وكشف أن الفندق يضم 160غرفة (24 جناحا) متوقعا أن يصل سعر إقامة الفرد فى الغرفة إلى 3 آلاف جنيه فى الليلة.

وأظهرت نتائج أعمال مصر للفنادق فى العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى، نمو إيرادات النشاط بنسبة 734 % لتبلغ 526 مليونا، مقابل 63 مليونا فقط للعام المالى السابق، وسجلت صافى أرباح بقيمة 351 مليونا مقابل خسائربلغت 183 مليونا للعام المقارن.

وحقق فندق «النيل ريتزكارلتون» زيادة ملحوظة فى نسب الإشغال بلغت فى المتوسط حوالى %74 الأمر الذى وصل بالعوائد إلى نحو 322.8 مليون.