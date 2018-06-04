مصر للفنادق تخصص 20 مليون جنيه لتطوير النيل ريتزكارلتون

أحمد علي كشف عمرو عطية، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للفنادق، أن شركته تُخصص نحو 20 مليون جنيه سنويًا بهدف تطوير فندق الشركة بالقاهرة "النيل ريتزكارلتون".وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن شركته ستدبر نحو 12 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة لتمويل التوسعات الاضافية بالفندق والتي ستتضمن توسعة البا

أحمد علي



كشف عمرو عطية، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للفنادق، أن شركته تُخصص نحو 20 مليون جنيه سنويًا بهدف تطوير فندق الشركة بالقاهرة “النيل ريتزكارلتون”.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن شركته ستدبر نحو 12 مليون جنيه خلال الفترة الراهنة لتمويل التوسعات الاضافية بالفندق والتي ستتضمن توسعة الباب الشرقي للفندق، بالإضافة إلى إقامة عدد من المطاعم بمنطقة حمام السباحة.

يُذكر ان فندق “النيل ريتزكارلتون” افتتح في نوفمبر من عام 2015 الماضي، اذ استغرقت عملية تطوير الفندق نحو 4 سنوات بتكلفة إجمالية 940 مليون جنيه، ويضم 280 غرفة و50 جناحا في 13 طابقاـ، فيما تتولى شركة “ريتزكارلتون العالمية” مهمة ادارة الفندق.

وينص العقد المبرم بين “مصر للفنادق” – التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، على قيام شركة “الريتز كارلتون” بإدارة الفندق مقابل حصولها على نسبة 10% منها 2% مقابل استغلال علامتها التجارية و8% مقابل الإدارة، و90% الأخرى لشركة مصر للفنادق.

وفي صعيد تطوير فندق “دهب”، أوضح رئيس مجلس ادارة شركة مصر للفنادق، أن الأخيرة قررت طرح مناقصة الأعمال الإنشائية مرة أخرى، وذلك عقب تقدم مقاول واحد فقط لتولي عملية التطوير.



وأظهرت نتائج أعمال شركة مصر للفنادق خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، تحقيقها صافي ربح قدره 88.683 مليون جنيه مقارنة بـ 94.249 مليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي 2016/2017 .

وتأتي الشركة القابضة للسياحة والفنادق علي رأس مساهمي الشركة بنسبة إستحواذ 50.7%، ثم شركة مصر للتأمين بنسبة 11.83%، ثم المساهم نبيه ميخائيل بنسبة 9.28%، وأخيراً شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 6.74%.