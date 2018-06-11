مصر للفنادق: تأجيل جلسة فتح مظاريف مشروع تطوير فندق سفير دهب

رجب عزالدينقالت شركة مصر للفنادق، إنها قررت تأجيل جلسة فض مظاريف مشروع تطوير فندق سفير دهب بناءً على طلب المقاولين.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أنها تلقت طلبًا من المقاولين وبناءً عليه قررت لجنة تطوير الفندق منح الفرصة للمقاولين وتأجيل عملية فتح المظاريف، إلى جلسة 9 يول

رجب عزالدين

قالت شركة مصر للفنادق، إنها قررت تأجيل جلسة فض مظاريف مشروع تطوير فندق سفير دهب بناءً على طلب المقاولين.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أنها تلقت طلبًا من المقاولين وبناءً عليه قررت لجنة تطوير الفندق منح الفرصة للمقاولين وتأجيل عملية فتح المظاريف، إلى جلسة 9 يوليو المقبل بدلاً من 10 يونيو الجارى.

ووافق مجلس إدارة مصر للفنادق فى مايو الماضي على استكمال عملية تطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، في فندق دهب ريزورت بقيمة تبلغ 598 ألف جنيه.

وتدرس الشركة إقامة مشروع فندقي تجاري بمنطقة مرسى علم، وتدرس إقامة شركة مشتركة مع كل من شركة الأهرام للاستثمار والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة إيجوث.