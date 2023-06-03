«مصر للغزل والنسيج» : تقليص العمالة بمصنع 4 الجديد إلى 324 بإنتاجية 15 طنا يوميا

قال الدكتور أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج، إن الماكينات المتطورة داخل مصنع غزل 4 بالمحلة الكبرى ساهمت في انخفاض أعداد العمالة داخل المصنع لتصل إلى 324 عاملا وفنيا فقط.

وأضاف خلال كلمته على هامش التشغيل التجريبي لمصنع 4 للغزل، التابع لوزارة قطاع الأعمال، أن المعدات الجديدة ساهمت في مضاعفة حجم الإنتاج مقارنة بالمصانع القديمة لتصل إلى 15 طنا يوميا داخل المصنع الجديد.

وتابع أن طلبات الإنتاج لا تتم سوى من خلال شركة التسويق التابعة للقابضة، وتنفيذ مواعيد الطلبات الإنتاجية والتي تحمل العلامة التجارية الجديدة “nit” و”محلة MEHALLA “، والتسويق لتلك العلامات، بالسوقين المحلية والعالمية.

واستعدادا لافتتاح مصنع غزل 4 تم توفير 135 ألف قنطار قطن تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محليا وعالميا.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، وعدد من قيادات الوزارة لبدء افتتاح مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري.