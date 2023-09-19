مصر للطيران: 8% زيادة في نسب الامتلاء على الطائرات خلال أغسطس 2023

أفادت شركة مصر للطيران، بأن هناك زيادة فى نسبة الإمتلاء على طائراتها بنسبة وصلت إلى 8%، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة وفقا لمستند حصلت “المال” على نسخة منه، أنه وصلت السعة المقعدية المعروضة على رحلات مصر للطيران إلى 77% خلال نفس فترة المقارنة المذكورة إعلاه.

وكانت شركة مصر للطيران شهدت زيادة في حجم أسطولها بنسبة 15%، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ووصل حجم أسطول مصر للطيران إلى 76 طائرة موزعة بين 29 طائرة من طراز B737-800، و6 طائرات من طراز B777-300.

كما يضم أسطول مصر للطيران 6 طائرات من طراز B787-9، و12 طائرة طراز A220-300، بالإضافة إلى 8 طائرات A320 NEO، و4 طائرات A330-300، ومثلها من طراز A330-200، فضلًا عن طائرتيْ إيرباص 321 نيو، وطائرتيْ إيرباص 320-200، و3 طائرات A330-200P2F.

ووصلت عدد الوجهات التى تسيِّر إليها “مصر للطيران” رحلاتها في النصف الأول من العام الحالي، إلى 71 وجهة، بزيادة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضى.