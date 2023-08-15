«مصر للطيران»: 15% ارتفاعا بحجم الأسطول بواقع 76 طائرة خلال النصف الأول

شهدت شركة مصر للطيران زيادة في حجم أسطولها بنسبة 15%، في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وأضاف تقرير صادر عن الشركة، يرصد من خلاله نتائج أعمال مصر للطيران، في النصف الأول من العام الحالي، والذى حصلت “المال” على نسخة منه، أن حجم أسطول مصر للطيران وصل إلى 76 طائرة موزعة بين 29 طائرة من طراز B737-800، و6 طائرات من طراز B777-300.

كما يضم أسطول مصر للطيران 6 طائرات من طراز B787-9، و12 طائرة طراز A220-300، بالإضافة إلى 8 طائرات A320 NEO، و4 طائرات A330-300، ومثلها من طراز A330-200، فضلًا عن طائرتيْ إيرباص 321 نيو، وطائرتيْ إيرباص 320-200، و3 طائرات A330-200P2F.

71 وجهة لمصر للطيران

ولفت التقرير إلى أن عدد الوجهات التى تسيِّر إليها “مصر للطيران” رحلاتها وصل، في النصف الأول من العام الحالي، إلى 71 وجهة، بزيادة 10% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وكانت أولى رحلات “مصر للطيران” المباشرة قد أقلعت من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في شهر أغسطس الحالي.

وذلك في إطار إستراتيجية “مصر للطيران”، التى تهدف إلي زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية، والتي تعدّ من المناطق الأكثر نموًّا في حركة السفر؛ بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لـ”مصر للطيران”، وفقًا لتصريحات المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

وأضاف زكريا أن هذا الخط الجديد يمثل نقطة إضافية لشبكة مصر للطيران في القارة الآسيوية، وسوف تشهد الفترة القادمة دراسة تسيير مزيد من الرحلات المباشرة توفيرًا للوقت والجهد، مما يجعل السفر على “مصر للطيران” الاختيار المفضَّل لكثير من العملاء،

ولفت إلى أنه بتشغيل الخط الجديد، سيصبح إجمالي عدد رحلات مصر للطيران إلى الهند 9 رحلات أسبوعيًّا، بواقع 5 رحلات جوية إلى مومباي، و4 رحلات جوية إلى نيودلهي.